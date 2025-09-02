สาวไทย จบอันดับ 13 สมัยที่ 5 สรุปอันดับ 9-32 ศึกลูกยางชิงแชมป์โลก 2025
การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก 2025 รายการ เอฟไอวีบี วีเมนส์ วอลเลย์บอล เวิลด์ แชมเปี้ยนส์ชิพ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ได้ผ่านพ้นการชิงชัยรอบ 16 ทีมสุดท้าย ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ ไปครบแล้วทุกคู่ และได้ทีมที่ผ่านมาเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย
ในส่วนผลงานของทีมนักตบลูกยางสาวไทย ต้องหยุดเส้นทางอยู่ที่รอบ 16 ทีมสุดท้าย หลังจากพ่าย ญี่ปุ่น 0-3 เซต โดยล่าสุด Volleyball World ได้จัดอันดับ 9-32 ของทีมที่ตกรอบออกมาแล้ว
ผลปรากฏว่า ทีมสาวไทย จบด้วยผลงานอันดับ 13 สมัยที่ 5 ซึ่งนับเป็นผลงานดีที่สุดของทีมสาวไทย หลังจาก่อนหน้านี้เคยได้อันดับ 13 มาแล้ว 4 ครั้งคือในปี 1998, 2010, 2018 และ 2022
สำหรับ Volleyball World ได้ประกาศสรุปอันดับทีมที่ตกรอบเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
อันดับ 9 จีน
อันดับ 10 เซอร์เบีย
อันดับ 11 เบลเยียม
อันดับ 12 เยอรมนี
อันดับ 13 ไทย
อันดับ 14 สาธารณรัฐโดมินิกัน
อันดับ 15 แคนาดา
อันดับ 16 สโลวีเนีย
อันดับ 17 ยูเครน
อันดับ 18 สเปน
อันดับ 19 สวีเดน
อันดับ 20 เคนยา
อันดับ 21 กรีซ
อันดับ 22 อาร์เจนตินา
อันดับ 23 คิวบา
อันดับ 24 เม็กซิโก
อันดับ 25 สาธารณรัฐเช็ก
อันดับ 26 โคลอมเบีย
อันดับ 27 บัลแกเรีย
อันดับ 28 เปอร์โตริโก
อันดับ 29 อียิปต์
อันดับ 30 สโลวาเกีย
อันดับ 31 เวียดนาม
อันดับ 32 แคเมอรูน
สำหรับโปรแกรมต่อของทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทย จะเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ในมหกรรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568