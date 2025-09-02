กกท.เยี่ยมชม อายิโนะโมะโต๊ะ วิคตอรี่ แคนทีน เตรียมเสิร์ฟอาหารเสริมแกร่งทัพไทย
“รองต่อ” นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไท (กกท.) เข้าเยี่ยมชม Ajinomoto Victory Canteen (อายิโนะโมะโต๊ะ วิคตอรี่ แคนทีน) ที่อาคารที่พัก 300 เตียง กกท. หัวหมาก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา
โดย Ajinomoto Victory Canteen จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือกันของ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด เปิดให้บริการเป็นพื้นที่รับประทานอาหารและพื้นที่กิจกรรมสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย รวมไปถึงการให้ความรู้ด้านโภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดี
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังจะมีการสนับสนุน “มื้ออาหารแห่งชัยชนะ” (Winning Meals Kachimeshi) และผลิตภัณฑ์เพื่อฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬาระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน
ทั้งนี้ Ajinomoto Victory Canteen จะเปิดให้บริการ ในวันที่ 1 กันยายน-30 พฤศจิกายน 2568 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ โดยช่วงเวลา 13.00-15.00 น. จะมีกิจกรรม power ball และอาหารมื้อพิเศษในช่วงเวลา 18.00-20.50 น.
