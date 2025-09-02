กีฬา

กมลวรรณ พ่ายรอบสองหญิงเดี่ยว ลุ้นต่อหญิงคู่ ศึกยูเอส โอเพ่น จูเนียร์

“บัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร นักเทนนิสเยาวชนไทย มือ 57 เยาวชนโลก พ่ายให้กับ เยลีน ฟานดรอมม์ มือ 21 เยาวชนโลก และมือวางอันดับ 14 ของรายการจากเบลเยียม 0-2 เซต 3-6, 2-6 ในการแข่งขันเทนนิสแกนด์สแลมระดับเยาวชน “ยูเอส โอเพ่น จูเนียร์ เทนนิส แชมเปี้ยนชิพส์” หญิงเดี่ยว รอบสอง ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม กมลวรรณ ยังมีโปรแกรมลงแข่งขันในประเภทหญิงคู่ โดยจับคู่กับ จ้าง รุยเอิ้น มือ 17 เยาวชนโลกจากจีน และในการแข่งขันรอบแรก จะพบกับคู่จากสหรัฐอเมริกา อิสเบลล์ ธิ เดลุชเชีย มือ 153 เยาวชนโลก กับ อานิต้า ถู มือ 143 เยาวชนโลก

