กรีฑาไทย แบโผนักกีฬาสู้ศึกซีเกมส์ 2025 เทพบิว-คีริน นำทัพล่าทอง
สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อทัพนักกรีฑาทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 อย่างเป็นทางการ โดยมีนักกีฬาชาย 46 คน และหญิง 34 คน รวมทั้งหมด 80 คน
ทีมกรีฑาไทยชุดนี้นำโดย “เทพบิว” ภูริพล บุญสอน ลดกรดระยะสั้นเจ้าของ 3 เหรียญทอง ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม และคีริน ตันติเวทย์ นักวิ่งระยะไกล เจ้าของ 4 เหรียญทอง โดยการแข่งขันกรีฑาในซีเกมส์ครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ สนามศุภชลาศัย ระหว่างวันที่ 11-16 ธันวาคม 2568 ชิงชัย 47 เหรียญทอง
สำหรับรายชื่อนักกรีฑาทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ทั้งหมด ประกอบด้วย
นักกีฬาชาย 46 คน ดังนี้
1.ภูริพล บุญสอน 2.ธวัชชัย หีมเอียด 3.ชุติทัศน์ พฤกษ์สรนันทน์ 4.วีรยุทธ แดนขนบ 5.ชยุตม์ คงประสิทธิ์ 6.ณฐวรรธ เอี่ยมอุดม 7.ณัฐพันธุ์ บุญยืน 8.สรอรรถ ดาบบัง 9.ศราวุฒิ นวลศรี 10.จอซชัว โรเบิร์ต แอทคินสัน 11.จิรายุ ปลีนารัมย์ 12.คุณภัทร ไกรจันทร์ 13.นนท์ธวัช ภักดีจิตร 14.นำโชค ภูแพง 15.เมธาวี กัณหาอุดม 16.อดิศร พิสันเทียะ 17.วาทิน เชิญชม 18.สุทธหทัย พรหมบุตร 19.ณัฐพล ดันสูงเนิน 20.ปฏิพล สัมณีย์ 21.คีริน ตันติเวทย์ 22.พงศกร สุขสวัสดิ์ 23.อนุชา พาดา
24.เจษฎา สมดวน 25.ธเนศ สมดวน 26.อาทิตย์ ศรีวิชัย 27.ไอศูรย์ หวังทรัพย์น้อย 28.สัญชัย นามเขต 29.ณัฐวุฒิ อินนุ่ม 30.ตะวัน แก้วดำ 31.วชิรพล สอนรัมย์ 32.ภาสพงศ์ อ่ำสำอาง 33.ไกรวิชญ์ ปัญญาสวัสดิ์ 34.ปรานต์ เจษฎางค์กูร ณ อยุธยา 35.ปุญญพัฒน์ มีบุญเอียด 36.ณัฐพงศ์ ศรีนนทา 37.ภูมิพัฒน์ ขุนมังกร 38.เอกรินทร์ บุญลาภ 39.ธงชัย ศิลามูล 40.กิตติพงศ์ บุญมาวัน 41.เกียรติประดิษฐ์ ศรีใส 42.บัณฑิต สิ่งหทองกูล 43.วชิรวิทย์ ศรวิชัย 44.กิตติพงศ์ จันทร์ด้วง 45.สุทธิศักดิ์ สิงห์ขรณ์ 46.ธีรพัฒน์ ภักดี
นักกีฬาหญิง 34 คน ดังนี้
1.ศุภานิช พูลเกิด 2.จิราพัชร ขานอ่อนตา 3.อธิชา เพ็ชรกุล 4.สุกานดา เพชรรักษา 5.ชานเทลล์ มอริซเซ็ตต์ 6.สุวิมล สระเทียนทอง 7.มนัสดา สารมโน 8.ณัฐวดี วัตรุจีกฤต 9.ชิเนเยะ โจเซฟฟิน โอนูโอราห์ 10.เบนนี่ โนนทะนำ 11.อังคณา ทองแท้ 12.มลธิดา ทองประจุแก้ว 13.พิชยภา สุขเอื้อ 14.พิรญาณ์ บุญจริง 15.อริสา เวฬุวนารักษ์ 16.ฤดี เนตรไทย 17.ปารียา สนเส็ม 18.อรอนงค์ วงศร 19.ลินดา จันทะชิด
20.กชพร ตั้งศรีวงษ์ 21.นิตยา รอดพังเทียม 22.ฉันชนก สมัยใหม่ 23.ชลธิชา คะบุตร 24.ชญาณิศา ชมชื่นดี 25.ปริญญา เฉื่อยมะเริง 26.สุภวัทน์ ชูทอง 27.สุภาวดี อินตาถึง 28.ประภัสสร หล่ออินทร์ 29.สุเบลรัตน์ อินแสง 30.อารีรัตน์ อินทดิษฐ 31.จริยา วิชัยดิษฐ 32.ปนัสยา มีศิลป์ 33.มิ้งกมล คุ้มผล 34.สาวิตรี แก้วสุขศรี