สรวงศ์ ยันซีเกมส์เดินหน้าต่อแม้เจอปมการเมือง หั่นเขมรเหลือ 300 คนร่วมชิงชัย
นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยืนยัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดได้ตามปกติ ถึงแม้ว่าไทยยังมีปัญหาการเมือง กำชับให้นักกีฬาสร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเต็มที่ ขณะที่ยอดนักกีฬากัมพูชาถูกหั่นออกอีกเหลือไม่เกิน 300 คน หวั่นเกรงจะไม่ปลอดภัยกับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และกองเชียร์ ส่วนการถ่ายทอดสดมีเพียง 29 ชนิดกีฬา หลายชนิดกีฬาเครียดร้องขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กลับไปพิจารณาอีกครั้ง
นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วย นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และประธานมนตรีซีเกมส์, นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดซีเกมส์, นายยุธยา จีนหีด ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ กกท. ร่วมกันประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา สาขาจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันและฝึกซ้อม การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. หัวหมาก โดยมีผู้แทนจาก 53 สมาคมกีฬาเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมหน้า
ที่ประชุมได้ยืนยันในเรื่องงบประมาณจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ยังคงเท่าเดิม 2,055 ล้านบาท พร้อมกันนี้ยังได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของทุกชนิดกีฬา ทั้งเรื่องสนามฝึกซ้อม, สนามแข่งขัน รวมถึงเรื่องเงินเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมของนักกีฬาที่ยังไม่ได้รับจาก กกท. ตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงเดือนสิงหาคม โดยบางชนิดกีฬาได้ส่งเอกสารเบิก-จ่าย ทำให้เงินเบี้ยเลี้ยงถึงมือนักกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบางชนิดกีฬาที่ยังไม่ได้รับ นายปรีชา ลาลุน ยืนยันว่า เงินมีพร้อมจ่ายให้ทันที แต่สมาคมกีฬายังยื่นเอกสารการเก็บตัวเบิก-จ่าย ไม่ครบถ้วน จึงขอให้บางสมาคมกีฬาช่วยเร่งดำเนินการ และคาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนกันยายน เงินเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ค้างจ่ายจะต้องถึงมือนักกีฬาอย่างครบถ้วน
ในส่วนของนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ตามแบบฟอร์ม เอนตรี้ ฟอร์ม บายเนม ที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ กำหนดให้ทั้ง 11 ชาติ ส่งรายชื่อนักกีฬามาภายในวันที่ 1 กันยายน ผลสรุปว่า
อินโดนีเซีย ส่งนักกีฬามา 1,640 คน / มาเลเซีย 1,578 คน / ฟิลิปปินส์ 1,480 คน / เวียดนาม 1,015 คน / สิงคโปร์ 1,495 คน / เมียนมา 1,077 คน / ลาว 633 คน / ติมอร์ เลสเต้ 133 คน / บรูไน 249 คน / กัมพูชา 600 คน และไทย (เจ้าภาพ) 1,813 คน รวมทั้งสิ้น 11,677 คน (เฉพาะนักกีฬาไม่รวมคณะเจ้าหน้าที่ )
โดยขณะที่กำลังประชุม คณะกรรมการโอลิมปิกของกัมพูชา ได้โทรเข้ามาหา นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ เพื่อแจ้งจำนวนยอดที่แท้จริง แต่เนื่องจากทางมนตรีซีเกมส์ของไทยเกรงว่า หากกัมพูชาส่งนักกีฬามาเยอะ จะทำให้ยากต่อการดูแล จึงขอร้องให้ลดจำนวนนักกีฬาจาก 600 คน ให้เหลือไม่เกิน 300 คน ซึ่งทางกัมพูชารับปากว่าพร้อมดำเนินการให้โดยไม่ติดขัด เพราะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม และกองเชียร์ด้วย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ได้ยืดเวลาส่งรายชื่อนักกีฬาให้กับทุกชาติอีกครั้งจนถึงวันที่ 5 กันยายน ส่วนนักกีฬาทีมชาติไทยสามารถส่งวันสุดท้ายเป็นวันที่ 7 กันยายน 2568
สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์จำนวน 50 ชนิดกีฬา ได้รับการชี้แจงจาก นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการ กกท. ว่า มีเพียง 29 ชนิดกีฬาเท่านั้นที่ได้สิทธิในการถ่ายทอดสด ประกอบด้วย
กีฬาทางน้ำ, กรีฑา, ยิงธนู, แบดมินตัน, บาสเก็ตบอล 5×5 และ 3×3, วอลเลย์บอล, วอลเลย์บอลชายหาด, จักรยาน (ประเภทลู่), อีสปอร์ต, เอ็กซตรีม (เจ็ตสกี และ เคเบิลสกี), ฟุตบอลชาย, ฟุตบอลหญิง, ฟุตซอลชาย, ฟุตซอลหญิง, ยิมนาสติก, ฮอกกี้ในร่ม, เปตอง, รักบี้, เซลลิ่ง, ยิงปืน, สนุกเกอร์ 15 แดง, สนุกเกอร์ 6 แดง และบิลเลียด, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, เทคบอล, ยกน้ำหนัก, มวยสากล, ยูยิตสู, คาราเต้, มวยไทยสมัครเล่น, เทควันโด และเซปักตะกร้อ โดยที่เหลืออีก 10 กว่าชนิดกีฬาไม่ได้รับสิทธิถ่ายทอดสดแต่อย่างใด
เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ประธานมนตรีซีเกมส์ชาวไทย กล่าวว่า น่าเสียดายบางชนิดกีฬาที่ไม่อยู่ในข่ายการได้สิทธิถ่ายทอดสด โดยเฉพาะกีฬาฟลอร์บอล ที่เราได้เหรียญทองอย่างแน่นอน 4 เหรียญ ที่สำคัญ มีหลายชาติต้องการซื้อลิขสิทธิถ่ายทอดสด หากเราไม่ถ่ายเขาพร้อมที่จะติดต่อกับทางสหพันธ์กีฬาฟลอร์บอลนานาชาติ ซึ่งสามารถสอยสัญญาณไปถ่ายทอดสดได้เอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
“รวมถึงผู้แทนสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย อีกหนี่งความหวังในการคว้าเหรียญทองก็ร้องขอสิทธิการถ่ายทอดสดเช่นเดียวกัน ที่สำคัญกีฬาขี่ม้าโปโล ซึ่งเป็นกีฬาที่หลายชาติชื่นชมสนามแข่งขันของเมืองไทย ที่มีความยิ่งใหญ่ มีความสวยงามบนเนื้อที่หลายพันไร่ โดยกีฬาขี่ม้าโปโลได้รับการยืนยันเช่นเดียวกันว่า ทีมไทยได้เหรียญทองอย่างแน่นอน แต่ก็ไม่ได้มีการถ่ายทอดสด ซึ่งหลังจากได้ฟังเหตุผล ทางรองผู้ว่าการ กกท.รับปากว่าจะนำกลับไปแก้ไขอีกครั้ง”
สุดท้ายที่ประชุมได้ถามถึงข้อสงสัยและความไม่สบายใจ จากปัญหาบ้านเมืองที่เปลี่ยนรัฐบาล เกรงว่าการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะถูกล้มเลิกเหมือนกับการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์ และมาเชี่ยลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อปีที่ผ่านมา แล้วถูกล้มเลิกเนื่องจากรัฐบาลไม่สนองนโยบาย
โดยนายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ได้โทรสอบถาม นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งได้ให้การยืนยันว่า การเมืองไม่เกี่ยวกับกีฬา ดังนั้นการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ยังคงดำเนินการต่อไป โดยหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องคือ นำนักกีฬาสร้างชื่อเสียงคว้าเหรียญทองให้มากที่สุด เพราะมีผลต่อการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 34 ที่ประเทศมาเลเซีย ในอีก 2 ปีข้างหน้า พร้อมกันนี้ยังได้รับการยืนยันจากรัฐบาลอีกด้วยว่า นักกีฬาที่ได้รับเหรียญทอง จะได้รับเหรียญละ 5 แสนบาท / เหรียญเงิน 2.5 แสนบาท และ เหรียญทองเดง 1.25 แสนบาท
อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งต่อไปจะมีขึ้นในต้นเดือนตุลาคม 2568 ที่ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. หัวหมาก