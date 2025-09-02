3 แข้งฉลามชล ร่วมเตะบอลกิจกรรมเปิดสนาม ไดกิ้น ดรีม สเตเดียม ซีซั่น 2
“ฉลามชล“ ชลบุรี เอฟซี ทีมในศึกไทยลีก 1 ส่ง 3 นักเตะในสังกัด ได้แก่ ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว, เจฟเฟอร์สัน ทาบินาส และสุขสันต์ บุญตา ลงร่วมแข่งขันฟุตซอลนัดกระชับมิตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเปิดสนาม Daikin Dream Stadium Season 2 ที่โรงเรียนบ้านบ่อวิน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 2 กันยายน
โครงการ Daikin Dream Stadium Season 2 นี้ เป็นโครงการที่บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ Think Curve – คิดไซด์โค้ง เข้าไปปรับปรุงและพัฒนาสนามในพื้นที่ จ.ชลบุรี เป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ได้เข้าไปพัฒนาสนามของโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, นายวัลลภ พ่วงไพโรจน์ กรรมการบริษัทและผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และนางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน ที่มาร่วมในพิธีเปิดสนาม รวมถึงมีกิจกรรมแข่งขันฟุตซอล ที่มี 3 นักเตะจากชลบุรี ร่วมลงสนามด้วย และการแข่งขันตระกร้อ ระหว่างทีมไดกิ้น กับทีมโรงเรียนบ้านบ่อวิน
นายวิทยา คุณปลื้ม กล่าวว่า สนามที่เสร็จสมบูรณ์ในวันนี้ ไม่เพียงแค่ปรับทัศนียภาพให้มีความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ได้ใส่ความฝัน และเจตนาที่อยากส่งมอบพื้นที่ลานกีฬา ที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ให้กับโรงเรียน ซึ่งเป็นความตั้งใจที่ทางไดกิ้นทำอย่างสม่ำเสมอ เห็นได้ชัดจากการสนับสนุนสโมสรชลบุรี เอฟซี อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทางไดกิ้น ยังมีการจัดฟุตบอลบอลคลินิกให้กับเยาวชน รวมถึงโครงการ Daikin Dream Stadium ที่ทางไดกิ้น ทำต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 2 ที่มีการส่งมอบลานกีฬา ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จ.ชลบุรี
“ผมหวังว่าลานกีฬาและกิจกรรมในวันนี้ จะต่อยอดความฝันให้เด็กๆ สร้างพลังบวกให้ตั้งใจฝึกฝน เพราะตอนนี้มีสนามใหม่ที่สวยงาม น่าใช้งาน และเล่นได้หลากหลายกีฬา เปิดโอกาสให้เยาวชนในบ่อวินและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ใช้สนามแห่งนี้ฝึกฝน และสร้างความฝัน สู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตต่อไป”
ขณะที่ นายวัลลภ พ่วงไพโรจน์ กรรมการบริษัทและผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงโครงการในครั้งนี้ว่า สนามแห่งนี้เป็นสนามที่ 2 ใน จ.ชลบุรี ที่ทางไดกิ้น ได้ร่วมมือกับ บริษัท คิดไซด์โค้ง จำกัด เพื่อสร้างสนามแห่งความฝันร่วมกันในโครงการ Daikin Dream Stadium Season 2 สนามที่มุ่งเน้นในการสร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็กไทยรักการเล่นกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ไดกิ้นทำร่วมกับวงการฟุตบอลไทยมาโดยตลอด โดยสนามแห่งนี้ ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่ช่วยพัฒนาความฝัน และเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นคงและยั่งยืน
“อีกสิ่งที่พิเศษคือวันนี้ มีนักฟุตบอลจากทางสโมสรชลบุรี เอฟซี มาร่วมเตะฟุตซอลเพื่อเปิดสนามแห่งนี้อีกด้วย ผมหวังว่า น้องๆ จะได้รับพลังดีๆ และรอยยิ้ม จากกิจกรรมที่ทางไดกิ้น นำมามอบให้กับโรงเรียนบ้านบ่อวิน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากสนามแห่งความฝันเพื่อน้อง Daikin Dream Stadium Season 2 ได้เปิดใช้งาน เยาวชนในบ่อวินและพื้นที่ใกล้เคียง จะได้ใช้สนามแห่งนี้ฝึกฝน และสร้างความฝัน สู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตต่อไป”
ด้าน นายกฤติกร ธนมหามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิดไซด์โค้ง จำกัด กล่าวถึงโครงการ Daikin Dream Stadium Season 2 ว่า ทาง Think Curve – คิดไซด์โค้ง ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และโรงเรียนบ้านบ่อวิน เป็นอย่างมาก ที่เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ และช่วยกันทำให้โครงการนี้สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างที่เห็น โครงการ Dream Stadium เป็นโปรเจคต์หลักของ Think Curve – คิดไซด์โค้ง ที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด และมีความตั้งใจที่จะเข้าไปพัฒนาสนามในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การร่วมมือกับทางไดกิ้น เพื่อพัฒนาสนามในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จึงเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับแนวทางของเราเป็นอย่างมาก
“นอกจากนี้เรายังได้รับความร่วมมือจากทางสีเบเยอร์ ที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ของโครงการ ช่วยให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการใช้งาน รวมถึงการผสมสี ให้ตอบโจทย์กับการใช้งานให้ได้มากที่สุด ซึ่งเรามีแผนจะขยายโครงการเป็น Dream Stadium X Beger 2025 เพื่อพัฒนาโครงการ Dream Stadium ให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต”