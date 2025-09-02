กีฬา

ผู้ว่าฯกกท. เยี่ยมชม อายิโนะโมะโต๊ะ วิคตอรี่ แคนทีน ก่อนเปิดใช้อย่างเป็นทางการ 30 ก.ย.

ผู้ว่าฯกกท. เยี่ยมชม อายิโนะโมะโต๊ะ วิคตอรี่ แคนทีน ก่อนเปิดใช้อย่างเป็นทางการ 30 ก.ย.

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กกท. เข้าเยี่ยมชม Ajinomoto Victory Canteen ที่อาคารที่พัก 300 เตียง กกท. เมื่อวันที่ 2 กันยายน

ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า กกท. ร่วมกับ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้ง Ajinomoto Victory Canteen เพื่อใช้เป็นพื้นที่รับประทานอาหารและจัดกิจกรรมสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อสนับสนุนด้านโภชนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับนักกีฬาในการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ซึ่ง Ajinomoto Victory Canteen นี้ มีกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 กันยายน 2568

โดยจะเป็นพื้นที่ให้นักกีฬาได้บริโภคอาหารที่มีความอร่อยและถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟูร่างกายในระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน อีกทั้งยังจะมีการสนับสนุน ‘มื้ออาหารแห่งชัยชนะ’ (Winning Meals Kachimeshi) และผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬา รวมถึงการให้ความรู้ด้านโภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

สำหรับ Ajinomoto Victory Canteen จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-30 พฤศจิกายน 2568 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ โดยช่วงเวลา 13.00-15.00 น. จะมีกิจกรรม DIY Power Ball และอาหารมื้อพิเศษให้บริการ 3 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 เวลา 18:00-18:50 น., รอบที่ 2 เวลา 19:00-19:50 น. และรอบที่ 3 เวลา 20:00-20:50 น. นักกีฬาสามารถลงทะเบียนใช้บริการโรงอาหาร Ajinomoto Victory Canteen ได้ที่ บริเวณชั้น 1 อาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง กกท. และห้องพักคอย ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line: https://line.me/R/ti/p/@105dbejy