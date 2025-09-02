ผู้ว่าฯกกท. เยี่ยมชม อายิโนะโมะโต๊ะ วิคตอรี่ แคนทีน ก่อนเปิดใช้อย่างเป็นทางการ 30 ก.ย.
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กกท. เข้าเยี่ยมชม Ajinomoto Victory Canteen ที่อาคารที่พัก 300 เตียง กกท. เมื่อวันที่ 2 กันยายน
ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า กกท. ร่วมกับ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้ง Ajinomoto Victory Canteen เพื่อใช้เป็นพื้นที่รับประทานอาหารและจัดกิจกรรมสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อสนับสนุนด้านโภชนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับนักกีฬาในการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ซึ่ง Ajinomoto Victory Canteen นี้ มีกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 กันยายน 2568
โดยจะเป็นพื้นที่ให้นักกีฬาได้บริโภคอาหารที่มีความอร่อยและถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟูร่างกายในระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน อีกทั้งยังจะมีการสนับสนุน ‘มื้ออาหารแห่งชัยชนะ’ (Winning Meals Kachimeshi) และผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬา รวมถึงการให้ความรู้ด้านโภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่อีกด้วย
สำหรับ Ajinomoto Victory Canteen จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-30 พฤศจิกายน 2568 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ โดยช่วงเวลา 13.00-15.00 น. จะมีกิจกรรม DIY Power Ball และอาหารมื้อพิเศษให้บริการ 3 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 เวลา 18:00-18:50 น., รอบที่ 2 เวลา 19:00-19:50 น. และรอบที่ 3 เวลา 20:00-20:50 น. นักกีฬาสามารถลงทะเบียนใช้บริการโรงอาหาร Ajinomoto Victory Canteen ได้ที่ บริเวณชั้น 1 อาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง กกท. และห้องพักคอย ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line: https://line.me/R/ti/p/@105dbejy