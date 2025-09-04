ไฮ-เทค พลิกกระซวกค็อบบรา แชมป์บาสไทยลีกรับ 1 ล้าน จูเนียร์เอ็มวีพี
การแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพ ประจำปี 2568 รายการ “บาสเกตบอล ไทยลีก 2025” ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม-2 กันยายน 2568 มี 10 สโมสรชั้นนำของประเทศไทยร่วมชิงเงินรางวัลรวม 4 ล้านบาท ประกอบด้วย ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ, ชูต อิท ดราก้อนส์, คริปโต ค็อบบรา เชียงราย, ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ, ไวท์ ไลอ้อนส์ บาสเกตบอล คลับ, พีเอ็นอาร์ยู ไพธอนส์, แบนวาส สแลมเมอร์ส ทีเอ็นเอส-ทีเอสที, แอร์ฟอร์ซ ศรีปทุม, วอร์ริเออร์ส ไทยแลนด์ และอาร์เอ็มยูทีที บีซี
การแข่งขันเมื่อช่วงค่ำวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา ที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน การชิงชัยเดินทางเข้าสู่เกมที่ 3 เกมตัดสินของรอบชิงชนะเลิศในระบบเพลย์ออฟ ชนะ 2 ใน 3 เกม ระหว่าง ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ แชมป์เก่า ปะทะ คริปโต ค็อบบรา เชียงราย โดยเกมแรกเป็นทางน้องใหม่ค็อบบราเอาชนะก่อน 87-74 ก่อนที่เกมที่ไฮ-เทคจะมาเอาคืน 74-71 อย่างสนุก เสมอกัน 1-1 เกม ดังนั้นเกมที่ทีมใดเป็นฝ่ายกำชัยจะคว้าแชมป์ไทยลีก 2025 ไปครองทันที
รายชื่อผู้เล่น 5 คนแรกของไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ ประกอบด้วย ณัฐกานต์ เมืองบุญ, เอ็มมานูเอล เอเจสุ, คีเรล กรีน, ณกรณ์ ใจสนุก และ ชัชพล จึงแย้มปิ่น ขณะที่ คริปโต ค็อบบรา เชียงราย ประกอบด้วย ฐคมินทร์ สิริจริยาพร, ณัฐภัทร เบี้ยสำฤทธิ์, ชาฮีด เดวิส, โมราคินโย วิลเลียม และธัชรินทร์ เดย์ดีนท์ นาร์บอนน์
เกมในควอเตอร์แรกดูเป็นทางไฮ-เทคทำเกมเข้าไปในพื้นที่วงในของคู่แข่งได้ยอดเยี่ยมมากกว่า การต่อบอลของผู้เล่นการ์ดยัดเข้าไปให้เพื่อนๆ อีก 4 คนเข้าไปสำเร็จแต้มได้เหมือนจะเป็นทีมค็อบบร้าที่เป็นรอง ดังนั้นในควอเตอร์แรกจะเห็นการฉวยโอกาสเข้าไปทำสกอร์สวยๆ ของแชมป์เก่าหลายช็อต และไฮ-เทคสามารถออกนำไปก่อน 28-19
ไฮ-เทคมาได้ทีเด็ดจาก “หรั่ง” ณกรณ์ ใจสนุก ที่ 2 เกมของรอบชิงที่ผ่านมาผลงานค่อนข้างเงียบ แต่เปิดมาสองควอเตอร์ในเกมนี้กลับยิงสามแต้มลงไปอุดตลุด ทำให้ฝั่งค็อบบราที่พยายามทำแต้มไล่ขึ้นมาก็ต้องโดนทิ้งไปอีก จบควอเตอร์สองไฮ-เทคทิ้งช่องว่าง 12 คะแนน 47-35
แชมป์เก่าเล่นกันได้นิ่งและเก๋าประสบการณ์มาก เหมือนกับไปรวมใจกันมาว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน 2 เกมที่ผ่านมาคืออะไรและกลับมาปล่อยพลังความเก๋งกาจของเหล่าผู้เล่นทีมชาติอย่างแท้จริง ซึ่งในควอเตอร์สามก็มีโอกาสทิ้งทีมน้องใหม่ออกไปถึง 18 คะแนน แต่ฝั่งค็อบบราก็สร้างความประทับใจให้คนทั้งสนามได้เช่นกันกับการโชว์ความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ ค่อยๆ ทำคะแนนไล่ขึ้นมาในช่วงที่ไฮ-เทคผิดพลาดติดต่อกัน จนจบควอฯ สาม แต้มเป็นแชมป์เก่านำเพียงแค่ 71-63 ระยะห่างเหลือ 8 คะแนน มันสมเป็นเกมคู่ชิง
คริปโต ค็อบบรา เชียงราย แสดงให้เห็นว่าพวกเขาก็เหมาะสมที่จะเป็นเบอร์ 1 ของประเทศไม่หยิ่งหย่อนไปกว่าแชมป์เก่า จากที่เคยโดนทิ้งถึง 18 คะแนน ท้ายเกมเริ่มช็อกแฟนๆ ไฮ-เทคด้วยการไล่จี้สุดใจมาเหลือตามหลังเพียง 82-84 และเวลาเหลือเพียง 16 วินาทีสุดท้ายของเกม
ช่วง 5 วินาทีสุดท้ายของการแข่งขัน ไฮ-เทค ได้ครอบครองบอล และหรั่ง-ณกรณ์ พยายามดึงบอลไว้และผลาญเวลาทำให้ผู้เล่นค็อบบราต้องรีบตีฟาวล์ ณกรณ์ ยิงลูกโทษลูกแรกลงไป สกอร์ขยับ 85-82 แต่ลูกที่ 2 ลูกไปชนห่วง โมราคินโย วิลเลียม ของค็อบบรารีบาวน์ได้แล้วรีบส่งเร็วให้ “เดียร์” ศุภณัฐ ธรรมขันติพงษ์ หวังจะวิ่งสวนไปยิงสามคะแนนเท่านั้น เพื่อตีเสมอให้ทันก่อนหมด 5 วินาที ทว่าเจ้าตัวโดน “อาร์ม” ณัฐกานต์ เมืองบุญ กัปตันของไฮ-เทคมาขวางจึงพยายามจะม้วนตัวกลับหลังเพื่อหลบ ทว่า ศุภณัฐ คอนโทรลบอลไม่ดีหันไปโดน “เตเต้” อรรถพงษ์ ลีลาพิพัฒน์กุล วิ่งมาคว้าลูกแย่งไปเวลาการแข่งขันจึงจบลง
จบเกม ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ ชนะ คริปโต ค็อบบรา เชียงราย 85-82 รวมผล 3 เกมของรอบชิงชนะเลิศ ไฮ-เทค ชนะด้วยผลรวม 2-1 เกม คว้าแชมป์บาสเกตบอล ไทยลีก 2025 ไปครอง พร้อมรับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขันและเงินรางวัล 1,000,000 บาท ส่วนรองแชมป์ คริปโต ค็อบบรา เชียงราย รับเงินรางวัลปลอบใจ 800,000 บาท ส่วนอันดับ 3 ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ รับเงินรางวัล 600,000 บาท
อันดับ 4 ชูต อิท ดราก้อนส์ รับเงินรางวัล 450,000 บาท, อันดับ 5 แบนวาส สแลมเมอร์ส ทีเอ็นเอส-ทีเอสที รับเงินรางวัล 350,000 บาท, อันดับ 6 ไวท์ ไลอ้อนส์ บาสเกตบอล คลับ รับเงินรางวัล 250,000 บาท, อันดับ 7 แอร์ฟอร์ซ ศรีปทุม รับเงินรางวัล 180,000 บาท, อันดับ 8 พีเอ็นอาร์ยู ไพธอนส์ รับเงินรางวัล 150,000 บาท, อันดับ 9 อาร์เอ็มยูทีที บีซี รับเงินรางวัล 120,000 บาท และอันดับที่ 10 วอร์ริเออร์ส ไทยแลนด์ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท
สำหรับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมตำแหน่งต่างๆ ประจำศึกบาสเกตบอล ไทย ลีก 2025 ประกอบด้วย พอยต์การ์ดยอดเยี่ยม ได้แก่ “อาร์ม” ณัฐกานต์ เมืองบุญ (ไฮ-เทค), ชูตติ้งการ์ดยอดเยี่ยม ได้แก่ ชาฮีด เดวิส (ค็อบบรา), สมอลล์ฟอร์เวิร์ดยอดเยี่ยม ได้แก่ “เอเค” อัคชีอัส ฟีล์ดส์ (ชูตอิท), เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ดยอดเยี่ยม ได้แก่ อิบราฮิม ดาบี (ทีจีอี), เซนเตอร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ “จูเนียร์” เอ็มมานูเอล เอเจสุ (ไฮ-เทค) โดยทั้ง 5 คนได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์การแข่งขันลีกปีนี้ หรือ “เอ็มวีพี” ได้แก่ “จูเนียร์” เอ็มมานูเอล เอเจสุ (ไฮ-เทค) ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท