กมลวรรณ แท็กทีมจีนล้มคู่เต็ง 1 ทะลุรอบก่อนรอง ยูเอส โอเพ่น จูเนียร์ 2025
การแข่งขันประเภทหญิงคู่ รอบสอง หรือรอบ 16 คู่สุด้าย ในศึกเทนนิส แกรนด์สแลมระดับเยาวชน “ยูเอส โอเพ่น จูเนียร์ เทนนิส แชมเปี้ยนชิพส์ 2025” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 3 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น ปรากฏว่า
“น้องบัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร นักเทนนิสเยาวชนไทย วัย 17 ปี จากพระนครศรีอยุธยา มือ 57 เยาวชนโลก กับ จ้าง รุยเอิ้น มือ 17 เยาวชนโลกจากจีน วัย 17 ปี ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ช่วยกันหวดเอาชนะ คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ ฮันน่าห์ คลุกแมน มือ 5 เยาวชนโลกจากสหราชอาณาจักร วัย 16 ปี กับ เมีย โพฮานโคว่า มือ 7 เยาวชนโลกจากสโลวาเกีย วัย 16 ปี 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 7-6 ไทเบรก 7-2 และ 6-4
จากการปราบคู่มือท็อป 10 เยาวชนโลก ทำให้ “น้องบัว” กมลวรรณ กับ จ้าง รุยเอิ้น ควงแขนผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ 8 คู่สุดท้าย พบกับ วิคตอเรีย ลุยซ่า บาร์รอส มือ 22 เยาวชนโลกจากบราซิล กับ เธีย ฟรอดิน มือ 25 เยาวชนโลกจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ 6 ของรายการ