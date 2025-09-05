จัดงานวิ่งประวัติศาสตร์ กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 36 ชิงถ้วยพระราชทาน 16 พ.ย.นี้
สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย นำโดย พล.ท.สัมพันธ์ ยังพะกูล นายกสมาคมฯ เชิญชวนนักวิ่งทั่วโลกเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่งประวัติศาสตร์ “กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 36” ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ณ กรุงเทพมหานคร งานวิ่งที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย ซึ่งเป็นรายการที่นักวิ่งจะได้ชิงถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กรุงเทพมาราธอนเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2530 และได้จัดต่อเนื่องเป็นประเพณีมาตลอด 36 ปี โดยในปีนี้ทางสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้รับทุกข้อเสนอแนะจากนักวิ่งมาปรับปรุง เพื่อให้การจัดงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านความปลอดภัย ความสะดวก และความประทับใจ
ไฮไลต์สำคัญในปีนี้ ประกอบด้วย เส้นทางประวัติศาสตร์: จุดปล่อยตัวและเส้นชัยอยู่ที่ถนนสนามไชย ระหว่างวัดพระศรีรัตนศาสดารามและกระทรวงกลาโหม ให้นักวิ่งได้สัมผัสบรรยากาศอันงดงามของเกาะรัตนโกสินทร์
เหรียญรางวัลดีไซน์พิเศษ: เหรียญรางวัลในครั้งนี้ออกแบบมาเพื่อสื่อถึงการ “เปิดประตู” ต้อนรับนักวิ่งทุกคนให้ก้าวเข้ามาสัมผัสความศิวิไลซ์ของเมืองกรุงเทพฯ
ช่องทางการสมัครที่หลากหลาย: นักวิ่งสามารถสมัครได้หลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์หลัก www.bkkmarathon.com, ThaiRun และ GoToRace รวมถึงการสมัครด้วยตนเองที่สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
ลดวันรับอุปกรณ์: เพื่อความรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น ปีนี้ได้ลดวันรับอุปกรณ์เหลือเพียง 2 วัน คือ วันศุกร์ที่ 14 และวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน ณ งาน BKK Marathon EXPO ห้าง Bravo BKK ชั้น 1
สำหรับนักวิ่งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างตำนานแห่งการวิ่ง และคว้าเกียรติยศสูงสุดในการแข่งขันมาราธอนอันทรงคุณค่าของประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย หรือติดตามได้ทางเว็บไซต์และเพจของงานกรุงเทพมาราธอน