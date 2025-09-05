ความท้าทายครั้งใหม่! ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา 2025 จัดชิงชัย 23 พ.ย.นี้
ศึกแห่งตำนานกลับมาอีกครั้ง “ลากูน่า ภูเก็ต” (Laguna Phuket) ประกาศจัดการแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา 2025 ครั้งที่ 31 ประจำปี 2568 (Laguna Phuket Triathlon 2025) ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ณ ลากูน่า โกรฟ พร้อมต้อนรับนักไตรกีฬาจากทั่วโลกสู่สนามแข่งขันที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ตำนานแห่งการแข่งขัน” ตั้งเป้าดึงดูดนักกีฬากว่า 1,000 คน และผู้ชม 3,000 คนจากทั่วโลก พร้อมสร้างความคึกคักให้กับช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้
การจัดการแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ครั้งที่ 31 ในปีนี้ นับเป็นการตอกย้ำบทบาทของภูเก็ตในฐานะ Active Lifestyle Destination ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เกาะท่องเที่ยวพักผ่อน แต่ยังเป็นเมืองสุขภาพและกีฬาแบบครบวงจร นอกจากนั้น ยังจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริมภาพลักษณ์ในเวทีโลก และแสดงศักยภาพการจัดงานที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งยังเน้นความยั่งยืนและความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศมากมาย อาทิ จังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งนี้ ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา เป็นงานไตรกีฬาระดับนานาชาติที่ได้รับความนิยมและจัดต่อเนื่องยาวนานที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อเสียงโด่งดังด้วยเส้นทางแข่งขันที่ไม่เหมือนใคร ทั้งความงดงามตามธรรมชาติของภูเก็ต สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทันสมัย และมาตรฐานการจัดการและความปลอดภัย
การแข่งขันปีนี้ยังคงความท้าทายในทุกมิติ ประกอบด้วยหลากหลายประเภท ทั้งไตรกีฬามืออาชีพหรือ Pro/Elite ประเภทเดี่ยว ประเภททีมผลัด ระยะสปรินต์ และทวิกีฬา โดยมีความพิเศษคือการเพิ่มรุ่นอายุในประเภท Sprint เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาทุกวัยได้สัมผัสประสบการณ์การแข่งขันที่ท้าทายและครอบคลุมยิ่งขึ้น เส้นทางการแข่งขันยังคงสะท้อนเอกลักษณ์ของภูเก็ตอย่างแท้จริง
เริ่มจากการว่ายน้ำระยะทาง 1.8 กม. ในทะเลอันดามันและทะเลสาบภายใน ลากูน่า ภูเก็ต ก่อนเข้าสู่การแข่งขันจักรยานระยะทาง 50 กม. ที่พาผู้เข้าแข่งขันปั่นผ่านทิวทัศน์งดงามทั้งเส้นทางชายฝั่ง เนินเขา และหมู่บ้านพื้นเมือง ปิดท้ายด้วยการวิ่งระยะทาง 12 กม. รอบพื้นที่ ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติร่มรื่นควบคู่สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขัน Sprint Triathlon ที่ประกอบด้วยว่ายน้ำ 0.5 กม. ปั่นจักรยาน 20 กม. และวิ่ง 6 กม. รวมถึง Duathlon ที่มีระยะวิ่ง 4 กม. ปั่นจักรยาน 50 กม. และวิ่งต่ออีก 12 กม. โดยมีเงินรางวัลรวมมูลค่ามากถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการแข่งขันไตรกีฬาสุดมันครั้งนี้
พอล วิลสัน กรรมการผู้จัดการ ลากูน่า ภูเก็ต กล่าวว่า เราภูมิใจที่ ลากูน่า ภูเก็ต รีสอร์ตครบวงจรแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ยังคงเป็นบ้านของการแข่งขัน Laguna Phuket Triathlon กว่า 31 ปี ที่นี่คือสถานที่ที่นักกีฬาและครอบครัวสามารถสัมผัสได้ทั้งความสะดวกสบาย สุขภาพ และการผ่อนคลายควบคู่ไปกับการแข่งขันระดับโลก เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบรับกับเทรนด์การท่องเที่ยวปัจจุบัน ที่ผู้เดินทางไม่ได้มองหาเพียงแค่การพักผ่อน แต่ยังต้องการสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และกิจกรรมใหม่ที่น่าตื่นเต้น และเรามุ่งมั่นที่จะยกระดับงานในทุกๆ ปี เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของทั้งนักไตรกีฬาจากทั่วโลก และนักท่องเที่ยวสายสุขภาพที่เลือกภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทาง
สำหรับปีนี้ยังมีนักไตรกีฬาระดับโลกจำนวนมากที่เตรียมเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ที่ทำให้งานปีนี้เต็มไปด้วยสีสันและสะท้อนมาตรฐานระดับสากลที่ดึงดูดนักไตรกีฬาระดับโลก ประกอบด้วย โปรชาย 6 คน ที่เคยร่วมศึก ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา มาแล้ว และจะกลับมาชิงชัยในปีนี้อีกครั้ง ได้แก่ Antony Costes นักไตรกีฬาขื่อดังชาวฝรั่งเศส, Joel Wooldridge นักไตรกีฬามืออาชีพจากออสเตรเลีย, Rostyslav Pevtsov นักไตรกีฬาโอลิมปิกชาวยูเครน, และ Guy Crawford นักไตรกีฬานิวซีแลนด์ ร่วมด้วยโปรไตรกีฬาหน้าใหม่อย่าง Casimir Moine จากประเทศฝรั่งเศส และ James Thorp โปรไตรกีฬาชาวออสเตรเลีย ยังมี โปรหญิง 4 คน ได้แก่ Kate Bevilaqua จากออสเตรเลีย, Kseniia Levkovska นักไตรกีฬาชาวยูเครน, และ Alanis Siffert จากสวิสเซอร์แลนด์ ทั้ง 3 นักไตรกีฬาหญิงที่เคยร่วมแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา มาแล้ว ร่วมด้วย Dominika Jamnicky นักไตรกีฬาชาวแคนาดา ที่จะมาร่วมระเบิดความมันส์เป็นปีแรก
ในขณะที่นักกีฬาอีลิตชาวไทย กฤตพงศณ์ ชวาลดิฐ สุดแกร่งที่เคยผ่านสนาม IRONMAN หรือไตรกีฬาระยะไกล 4 รายการติดต่อกันในสวีเดน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมทั้งยังเคยร่วมแข่งขันไตรกีฬาลากูน่า ภูเก็ต จะเตรียมกลับมาลงสนามอีกครั้งในปีนี้เช่นกัน โดยได้เล่าถึงความรู้สึกว่า “ทุกครั้งที่ได้กลับมาลงแข่งที่ภูเก็ต ผมรู้สึกตื่นเต้นเสมอ เพราะสนามนี้ไม่ใช่แค่ท้าทาย แต่ยังเต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขัน แต่ยังเป็นจุดหมายที่ครบทั้งไลฟ์สไตล์ สุขภาพ การฝึกฝน ความแข็งแกร่ง และการแบ่งปันกำลังใจจากนักกีฬาทั่วโลก เพราะที่นี่คือเวทีที่รวมเอามิตรภาพและพลังใจไว้อย่างแท้จริง”
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของการแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ในปีนี้ คือกิจกรรม Open Water Swim presented by TriHub การแข่งขันว่ายน้ำในทะเลเปิดที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ท่ามกลางบรรยากาศสวยงามของหาดลากูน่า ภูเก็ต ที่เปิดโอกาสให้นักว่ายน้ำทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นได้ท้าทายตัวเองในเส้นทางว่ายน้ำระยะต่างๆ ก่อนการแข่งขันจริง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ก่อนการแข่งจริงหนึ่งวัน
นายศศิทัต กุลทรัพย์ตระกูล กรรมการผู้จัดการ ไตรฮับ กล่าวว่า เรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ครั้งที่ 31 ปีนี้เราได้นำเสนออีกหนึ่งการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นและท้าทาย สิ่งที่น่าภูมิใจคือ Open Water Swim ในปีนี้มีนักกีฬามาร่วมแข่งขันมากขึ้น ผู้เข้าร่วมหลายท่านเลือกลงสนามเพื่ออุ่นเครื่องก่อนวันแข่งขันจริง ขณะเดียวกันก็มีนักกีฬาหน้าใหม่จำนวนมากที่มาลงเฉพาะรายการ Open Water Swim เพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งในทะเลเปิดเป็นครั้งแรก
“ความพิเศษของการแข่งขันครั้งนี้คือการออกแบบให้เป็นสนามที่เข้าถึงง่าย ครอบคลุม และปลอดภัยสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬามืออาชีพหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นก้าวเข้าสู่โลกของไตรกีฬา เรามีมาตรการด้านความปลอดภัยที่รัดกุม ทั้งทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำผู้เชี่ยวชาญ ระบบดูแลในทุกระยะ และเส้นทางที่ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งภูเก็ตเองก็เป็นหนึ่งในสนามฝึกซ้อมกลางแจ้งที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชีย ด้วยทะเลที่ใสสะอาด สภาพแวดล้อมเหมาะสม และบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ กิจกรรมนี้ไม่ใช่เพียงการแข่งขัน แต่คือการสร้างแรงบันดาลใจ แบ่งปันประสบการณ์ และเป็นอีกก้าวสำคัญของการเติบโตในชุมชนไตรกีฬาของไทยและภูมิภาคนี้”
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เหล่านักไตรกีฬาและผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกดื่มด่ำการพักผ่อนอันหรูหรา ภายในโรงแรมและรีสอร์ตซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่แข่งขัน มีบริการรถรับส่งและเรือรับส่งฟรีไปยังสนามแข่งขัน พร้อมรับข้อเสนอพิเศษสำหรับห้องพักที่ Angsana Laguna Phuket, Banyan Tree Phuket, Cassia Phuket, Dusit Thani Laguna Phuket, HOMM Suites Laguna และ SAii Laguna Phuket โดยจองด้วยรหัส LPT2025 ได้ที่ Accommodation – Laguna Phuket Triathlon
ร่วมสร้างตำนานบทใหม่ด้วยกันกับศึก “ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ครั้งที่ 31” วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 และ Open Water Swim presented by TriHub วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เปิดลงทะเบียนแล้วช่องทางออนไลน์ www.lagunaphukettri.com และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/LagunaPhuketTriathlonThailand หรือเว็บไซต์ www.lagunaphukettri.com