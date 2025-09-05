PICO x Intel WTT E-Smash 2025 ผนึกสร้างปรากฏการณ์ สู่วงการอีสปอร์ตเซาธ์อีสต์เอเชีย
มหกรรม PICO x Intel WTT E-Smash 2025 จัดขึ้นพร้อมกับงาน China Smash 2025 ผสานเทคโนโลยี VR ที่แม่นยำระดับมิลลิเมตรเข้ากับกีฬาที่เคลื่อนไหวเร็วที่สุดในโลก
แบรนด์อีเวนต์กีฬา WTT Grand Smash ก้าวสู่มิติใหม่แห่งมหกรรม World Table Tennis! เมื่อ PICO แบรนด์ผู้นำด้านเทคโนโลยีโลกจริงเสมือน (VR) และ Intel จับมือเปิดตัวมหกรรม “PICO x Intel WTT E-Smash 2025” การแข่งขันในโลกเสมือนจริงรูปแบบใหม่ที่จะจัดขึ้นควบคู่กับงาน China Smash 2025 บริเวณ Shougang Park กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ที่ซึ่ง “โลกจริง” และ “โลกดิจิทัล” จะมาบรรจบกัน เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของการแข่งขัน การเชียร์ และการสัมผัสประสบการณ์กีฬาในโลกยุคอนาคตที่แท้จริง
เทเบิลเทนนิส หรือ “ปิงปอง” เป็นกีฬาที่แห่งชาติของวัฒนธรรมแดนมังกรมาอย่างช้านาน ในขณะเดียวกัน วงการอีสปอร์ตเสมือนจริง (VR eSports) ก็กำลังกลายเป็นสมรภูมิใหม่ที่กำลังร้อนแรงที่สุดในขณะนี้ ดังนั้น การมาถึงของมหกรรม PICO x Intel WTT E-Smash 2025 จึงเป็นเสมือนการเชื่อมโยงอดีตกับอนาคตเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ และด้วยศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านกีฬาของแบรนด์ WTT รวมถึงนวัตกรรมโลกเสมือนจริงของ PICO และขุมพลังการประมวลผลของ Intel จะทำให้มหกรรมครั้งนี้เป็นการขยายขอบเขตของวงการกีฬาให้แผ่กว้างเหนือจิตนาการทุกคน
การแข่งขันสุดมันแบ่งเป็น 3 ช่วง เริ่มจากการลงทะเบียนทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม-2 กันยายน 2568 ไปจนถึงการแข่งขันรอบคัดเลือกออนไลน์ วันที่ 4-14 กันยายน 2568 และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 4 ตุลาคม 2568 บริเวณ Shougang Park กรุงปักกิ่ง โดยจัดคู่ขนานกันกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในประเทศจีน (China Finals) และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลก (Global Finals)
นอกจากนี้ แฟนๆ ร่วมติดตามรับชมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน-5 ตุลาคม ในโซนพิเศษของ PICO ภายใน Shougang Park ซึ่งเปิดให้เข้ามาร่วมสนุกกับประสบการณ์โลกเสมือนจริงแบบอินเตอร์แอ็กทีฟยาวนานตลอด 10 วันเต็ม
การแข่งขันรอบจริงจะใช้เกม Eleven Table Tennis จากค่าย For Fun Labs ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “มาตรฐานทองคำ” ของการแข่งขันปิงปองเสมือนจริง ด้วย Physics Engine หรือซอฟต์แวร์จำลองลักษณะทางกายภาพที่ละเอียดถึงระดับมิลลิเมตร จึงสามารถเก็บทุกการสปิน การโต้ และการตบกลับได้อย่างสมจริง และยิ่งน่าตื่นตาตื่นใจกับการเปิดตัวโหมด Mixed Reality ที่สามารถสร้างโต๊ะปิงปองเสมือนจริงซ้อนอยู่ในโลกจริง เพื่อเปลี่ยนทุกพื้นที่ให้กลายเป็นสนามแข่งได้ทันทีแบบไม่มีข้อจำกัด
Intel รับเป็นผู้สนับสนุนระบบที่ทรงพลังเพื่อรองรับการแข่งขันออนไลน์ระดับโลก ในขณะที่ PICO จะสนับสนุนฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงที่ดื่มด่ำ เพื่อรับประกันความเสถียรที่ทุกคนเข้าถึงได้ในทุกที่ เมื่อผนวกกับมาตรฐานการจัดแข่งขันโดยแบรนด์ WTT จึงเกิดเป็น “อีโคซิสเต็มใหม่” ที่ซึ่งนักกีฬาระดับโลก เกมเมอร์ และแฟนๆ จะได้มาพบกันในโลกเสมือนจริงแบบไร้พรหมแดน
ในขณะที่งาน China Smash 2025 (25 กันยายน-5 ตุลาคม) รวบรวมสุดยอดนักกีฬาชั้นนำของโลกมาฟาดฟันกันในการแข่งขัน 5 ประเภท ได้แก่ ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่ และคู่ผสม การแข่งขัน PICO x Intel WTT E-Smash 2025 จะจัดคู่ขนานกันไปอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะ “แมตช์เสริม” ที่เพิ่มความสนุกเร้าใจให้เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ
เมื่อเสียงเชียร์กึกก้องจากงาน China Smash 2025 ผสานเข้ากับเอฟเฟกต์จาก VR Headset ที่ส่งจังหวะการสปินแม่นยำถึงระดับมิลลิเมตร ปะทะเข้ากับเปลวไฟแห่งการแข่งขันอันดุดันในโลกจริง ปรากฏการณ์ครั้งนี้จึงก้าวข้ามคำว่า “เกมกีฬา” ไปไกลกว่าเดิม นี่คือวิวัฒนาการครั้งสำคัญของวงการเทเบิลเทนนิส และการกำเนิดของสนามแข่งขันแห่งอนาคตอย่างแท้จริง