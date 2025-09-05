BASE Bangkok จัดสัมมนาฟรี โค้ชแมทธิว เดย์คิน ร่วมถายทอดวิธีการสร้างกล้ามเนื้อ
BASE Bangkok สตูดิโอออกกำลังกายชั้นนำด้านการเสริมสร้างความแข็งแรง ที่ได้คว้ารางวัลมาแล้วมากมาย เตรียมจัดสัมมนาให้ความรู้ฟรีเกี่ยวกับโภชนาการและการฝึกเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ นำโดยโค้ชแมทธิว เดย์คิน ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิตเนสที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ งานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ BASE สาขาอมรินทร์
การสัมมนาครั้งนี้จะครอบคลุมปัญหาสิ่งที่คนส่วนใหญ่กังวลในการสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มน้ำหนัก พร้อมมอบแนวทางการฝึกและโภชนาการที่เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยจำกัดผู้เข้าร่วมเพียง 30 คน และจะจัดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านเข้าใจได้อย่างทั่วถึง
โค้ชแมทธิว เดย์คิน กล่าวว่า ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนาเรื่องการสร้างมวลกล้ามเนื้อ และเรียนรู้วิธีพัฒนารูปร่างให้ดูดีที่สุด ตนเองจะแนะนำวิธีการฝึกในยิมและแนวทางด้านโภชนาการที่เหมาะสม หากเป้าหมายหลักของคุณคือการยกระดับรูปร่างให้ดียิ่งขึ้น มีความยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลในหัวข้อที่ผมมีความเชี่ยวชาญและหลงใหลเป็นอย่างยิ่ง
งานสัมมนานี้เปิดให้ทั้งสมาชิก BASE และบุคคลทั่วไปเข้าร่วม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ BASE Bangkok ในการให้ความรู้ด้านฟิตเนสและสุขภาพแก่ชุมชน ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสร่วมถาม-ตอบกับโค้ชแมทธิว เดย์คิน หลังการบรรยาย เนื่องจากมีที่นั่งจำนวนจำกัด ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่นี่ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
สำหรับ BASE ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2559 และได้คว้ารางวัลสำหรับสตูดิโอด้านการออกกำลังกายแบบ HIIT และการฝึกความแข็งแกร่งกล้ามเนื้อมาแล้วมากมาย พร้อมบริการหลากหลายรูปแบบทั้งคลาสแบบกลุ่มและการเทรนเดี่ยวแบบตัวต่อตัว ด้วยชื่อเสียงแบรนด์ฟิตเนสที่โด่งดังทั้งในกรุงเทพฯ และในภูมิภาคเอเชีย BASE ได้คว้ารางวัล “Asia Gym of the Year” จาก Fitness Best ในปี 2561 “Thailand’s Gym of the Year” ในปี 2565 และ “Bangkok’s Best Studio” จาก ClassPass มาแล้วถึง 3 รางวัล
ด้วยสตูดิโอออกกำลังกายที่ตั้งอยู่ในย่านสาทร อมรินทร์ และหลังสวน BASE ได้กลายเป็นที่รู้จักในด้านโค้ชที่มีความเชี่ยวชาญทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในแอพพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า BASELINE และสตูดิโอที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดซึ่งสะดวกแก่การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS