ซีอีโอ วอลเลย์บอลเวิลด์ ชื่นชมไทยจัดศึกชิงแชมป์โลก 2025 เผยดึง VNL จัดอีกในอนาคต
อูโก้ วาเลนซี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) วอลเลย์บอลเวิลด์ (Volleyball World) คนใหม่ เปิดวิสัยทัศน์หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมชื่นชมประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพที่ยอดเยี่ยมในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก 2025 ชี้ในอนาคตอยากเห็นประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดรายการระดับโลกอีก
หลังจาก วอลเลย์บอลเวิลด์ (Volleyball World) ได้แต่งตั้ง อูโก้ วาเลนซี เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ล่าสุด อูโก้ วาเลนซี ได้แสดงวิสัยทัศน์และทิศทางการเติบโตของกีฬาวอลเลย์บอลในเวทีโลก กับสื่อมวลชนของประเทศไทย ระหว่างที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 อีกทั้งยังชื่นชมประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพรานการดังกล่าวอีกด้วย
อูโก้ วาเลนซี กล่าวว่า ยินดีและดีใจมากๆ ที่ได้รับโอกาสเข้ามาบริหารกีฬาวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นกีฬาที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้รับความนิยมากในปัจจุบัน มีแฟนกีฬาทั่วโลกมากกว่า 800 ล้านคน มากเป็นอันดับ 2 เป็นรองเพียงแค่ฟุตบอลเท่านั้น ที่ผ่านมาใช้เวลากีบวงการกีฬาโลกมานานมากกว่า 10 ปี เคยได้มีส่วนในการบริหารกีฬามาแล้วหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล เทนนิส รวมถึงอเมริกันฟุตบอล ผ่านการจัดการแข่งขันรายการใหญ่ๆ มาแล้ว อาทิ เทนนิสวิมเบิลดัน เป็นต้น ก็หวังว่าจะนำประสบการณ์เหล่านั้นมาช่วยพัฒนาวอลเลย์บอลให้เติบโตขึ้นไปอีก
ซีอีโอ วอลเลย์บอลเวิลด์ กล่าวอีกว่า สำหรับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ได้ประสบความสำเร็จมากๆ กระแสตอบรับทั้ง 4 จังหวัดเจ้าภาพ ทรงพลังมากๆ ขอบคุณรัฐบาลไทยและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนอย่างดี ส่วนในอนาคตได้มีการพูดคุยกับทางรัฐบาลไทยแล้วถึงความเป็นไปได้ที่จะนำรายการระดับโลก อย่าง เนชั่นส์ลีก มาจัดการแข่งขันที่ประเทศไทยอีกแน่นอน ส่วนตัวก็อยากเห็นเช่นนั้น
“ความยากในการบริหารกีฬาวอลเลย์บอลคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการบริหารแฟนคลับ ให้ได้รับความสนุกตื่นเต้นมากที่สุด ซึ่งจากนี้จะมีการพัฒนาคอนเทนต์ต่างๆ ที่จะนำเสนอให้แฟนกีฬาวอลเลย์บอลรับชม เพิ่มความน่าสนใจเข้าไป ลดความยาวของคลิปลง และเพิ่มไฮไลต์การแข่งขัน เป็นต้น” อูโก้ วาเลนซี กล่าว