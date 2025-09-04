ฟอร์มฮอต! หนุ่มลูกครึ่งโค่นวาง 2 สุดมัน-อัญชิสา ไม่แผ่วลิ่ว 8 คนหวดไอทีเอฟ เวิลด์
การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ G H BANK ITF World Tennis Tour 2025 สัปดาห์ที่ 3 ซึ่งมีรายการเทนนิสชาย เอ็ม 25 และหญิง ดับเบิลยู 35 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวม 2 รายการ เป็นเงินไทยประมาณ 2,032,800 บาท ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 4 กันยายน เข้าสู่รอบที่สอง
บรรยากาศการแข่งขันดำเนินไปอย่างสนุกหลายคู่ ซึ่งรวมถึงไฮไลท์ประเภทชายเดี่ยว “เจมส์ วัน แฮร์เซเลอ” นักหวดจากไทย หนุ่มลูกครึ่งไทย-เบลเยียม มือ 1996 ของโลก ที่โชว์ฟอร์มได้ร้อนแรง เล่นได้ดีทั้งเกมหน้าเน็ตและท้ายคอร์ต จนสามารถโค่น “มือวาง 2” ยูริ ดซาวาเคียน หนุ่มยูเครน มือ 514 ของโลก จอดป้ายตั้งแต่รอบสอง 16 คน ด้วยเกมที่สุดมัน ที่สกอร์ 6-4 ทั้งสองเซต ในเวลา 1.27 ชั่วโมง
เจมส์ ซึ่งได้ไวลด์การ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขัน เดินหน้าเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ 8 คนสุดท้าย พบกับ ชู ซอกฮยอน หนุ่มเกาหลีใต้ มือ 1304 ของโลก ที่ชนะ เปน จารุศร เยาวชนไทย มือ 2208 ไอทีเอฟ แร้งกิ้ง 2-0 เซต 7-5, 6-3
ทางด้าน “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ นักเทนนิสไทย มือ 743 ของโลก ยังทำผลงานได้ดีเช่นกัน หลังใช้รูปแบบการเล่นที่หลากหลาย หยุดเส้นทางของ คริสเตียนา ซิโดโรวา นักหวดมือ 599 ของโลก ที่เข้ามาจากรอบคัดเลือกไว้เพียงรอบสอง ของประเภทหญิงเดี่ยว โดย อัญชิสา ชนะ 2-0 เซต 6-2, 6-3 ในเวลา 1.11 ชั่วโมง เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบ หวัง หยูหาน จากจีน มือ 1026 ของโลก
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบสอง จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ แพ้ ลีโอ วิฑูรย์เธียร (6-ญี่ปุ่น) 3-6, 2-6 คิม ดง จู (เกาหลีใต้) ชนะ สิทธารถ ราวัต (5-อินเดีย) 7-5, 6-4 ศศิกุมาร์ มุกุนด์ (1-อินเดีย) ชนะ ธานโด ลองเว-สมิธ (แอฟริกาใต้) 6-2, 6-3
หญิงเดี่ยว รอบสอง ลี อึนเฮ (8-เกาหลีใต้) ชนะ เอริ ชิมิสึ (ญี่ปุ่น) 6-3, 6-2 เทียน ฟางหราน (จีน) ชนะ ฮายุ คิโนชิตะ (ญี่ปุ่น) 6-0, 7-5 รินะ ไซโกะ (6-ญี่ปุ่น) ชนะ โมนิค แบร์รี่ (นิวซีแลนด์) 6-1, 6-0