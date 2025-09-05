ม.เกษมบัณฑิต ผนึก กกท. จัดเสวนาทางวิชาการโหมโรงกีฬาซีเกมส์ 2025
ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 นั้น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ จึงร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่าย กำหนดจัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ซีเกมส์ 2025 ประเทศไทย : โจทย์บนความท้าทาย” ในวันที่ 11 กันยายน 2568 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ที่ห้องอโนมา 2&3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการเตรียมการจัดการแข่งขันตลอดจนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชน
ในการจัดโครงการครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) เป็นประธานในพิธีเปิด และในโครงการดังกล่าวคณะกรรมการจัดงานจะเชิญแขกผู้มีเกียรติตลอดจนผู้บริหารองค์กรทางการกีฬา สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิทางการกีฬา สื่อมวลชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม และเพื่อให้การเสวนาในครั้งนี้ตอบโจทย์และเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการดำเนินงานจึงเชิญคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันและเตรียมการนักกีฬาเข้าร่วมสำหรับสร้างความเชื่อมั่นและสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยเพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ก้าวไปสู่ความสำเร็จดังที่ทุกภาคส่วนคาดหวัง
ขณะที่ ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตผนึกกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ซีเกมส์ 2025 ประเทศไทย : โจทย์บนความท้าทาย” ในครั้งนี้นอกจากเป็นหนึ่งในมิติสำหรับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แล้วหัวใจที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นหรือสื่อสารให้สาธารณชนรับทราบในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาที่สำคัญของประชาคมอาเชียน และเหนืออื่นใดในนามของคณะกรรมการดำเนินงานต้องขอขอบคุณ คุณหญิง ปัททมา ลีสวัสดิ์ตระกูล คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF ที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
พร้อมกันนั้นต้องขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้งคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯและประธานมนตรีซีเกมส์, นายถิรชัย วุฒิธรรม อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร, นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การ, นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย, “โค้ชวัง” นายธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล ผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยชุดยู 23 ปี และนายยุทธพงศ์ วิชัยดิษฐ อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุ อสมท.FM 99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรง ที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
รวมทั้งภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุน โดยเฉพาะบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด, สถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM), สถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sports 7, สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS, เครือสยามสปอร์ต, สถานีวิทยุอสมท. FM.99 (คลื่นเมืองไทยแข็งแรง), เพจ บี บางปะกง ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนง และเชื่อว่าในการจัดการจัดเสวนาครั้งนี้มุมมองตลอดจนแนวทางที่คณะวิทยากรจะนำเสนอและถอดบทเรียนจะเป็นประโยชน์เพื่อให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันนำไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับบริหารจัดการให้การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
สำหรับผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.02- 320 2777 ต่อ 1340 /097 -131 9527 หรือเฟซบุ๊ก ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต