โจ ฟุคุดะ ปอดเหล็กระดับโลก แชร์ประสบการณ์ก้าวข้ามขีดจำกัด 100 กม. ในศึก CHASING 100
อาดิดาส (ประเทศไทย) และโจ ฟุคุดะ นักวิ่งมาราธอนระดับโลกจาก adidas Global จัดกิจกรรม CHASING 100 WITH JO FUKUDA เพื่อมาเปิดเผยประสบการณ์จากการแข่งขัน CHASING 100 ที่จัดขึ้นเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยของอาดิดาส ในการวิ่งระยะทาง 100 กม. พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิ่งและสื่อมวลชนจำนวนมากได้สัมผัสชุดแข่งขันและรองเท้าวิ่งที่อาดิดาสคิดค้นและออกแบบขึ้นมาเพื่อการแข่งขันนี้โดยเฉพาะ ที่อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา
การแข่งขัน CHASING 100 จัดขึ้นที่ Nardò Ring สนามทดสอบความเร็วทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งอาดิดาสได้คัดเลือก โจ ฟุคุดะ และนักกีฬาอีก 4 คนที่มีประสบการณ์การแข่งขันวิ่ง 100 กม. พร้อมกับคิดค้นและออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันให้กับแต่ละคน อาทิ รองเท้าวิ่ง Adizero Evo Prime X เสื้อกล้าม Clima 3D และกางเกงรัดกล้ามเนื้อ Techfit Short Tights เพื่อให้นักวิ่งทั้ง 5 คน สามารถใช้ความเร็วในการวิ่งได้มากขึ้นเพื่อจารึกความสำเร็จในประวัติศาสตร์ของวงการวิ่งระดับโลก
โจ ฟุคุดะ นักวิ่งมาราธอนระดับโลก เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับเข้าร่วมการแข่งขัน CHASING 100 ก็รู้สึกตื่นเต้นและยินดีมากๆ ที่จะได้ลองทำสิ่งที่ยังไม่มีใครบนโลกนี้ทำได้มาก่อน นั่นก็คือการวิ่งระยะ 100 กม. ภายในเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง ซึ่งได้ฝึกซ้อมร่วมกับนักกีฬาคนอื่นๆ ซึ่งต่างก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จตามเป้าหมายให้ได้ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการแข่งขันที่ 77 กม. รู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีอาการตาพร่ามัวและเริ่มสูญเสียการทรงตัว จึงต้องถอนตัวจากการแข่งขันไปเพื่อความปลอดภัย แม้ว่าจะรู้สึกเสียดายที่ทำไม่สำเร็จ แต่ก็รู้สึกยินดีมากๆ ที่ได้รับรู้ว่า เพื่อนร่วมทีมของผมสามารถบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ จึงหวังว่าจะนำเอาประสบการณ์และสิ่งที่ได้จากการฝึกซ้อมและการแข่งขัน CHASING 100 ไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองในการแข่งขันหรือโปรเจกต์อื่นๆ ต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ ภายในกิจกรรมดังกล่าว โจ ฟุคุดะ ยังได้ร่วมพบปะและแบ่งปันเทคนิคต่างๆ ให้กับนักวิ่งและสื่อมวลชนที่สนใจในการวิ่งอย่างเป็นกันเอง และยังแสดงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพของนักวิ่งชาวไทย 14 คน ให้สามารถพิชิตเป้าหมายในการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กม. ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 19 นาที ที่งานแข่งขัน “บางแสน21” (Bangsaen21) ให้สำเร็จตามเป้าหมายของ PROJECT 119 FAST BEYOND LIMITS ที่ โจ ฟุคุดะ เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด