มาตามนัด! บราซิล ไล่ตบฝรั่งเศส 3-0 ทะยานเข้ารอบตัดเชือก ศึกลูกยางโลก 2025
ทีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติบราซิล มาตามนัด! ทะยานเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ หลังโชว์ฟอร์มแกร่ง ไล่ตบเอาชนะ ทีมชาติฝรั่งเศส ไปแบบสุดมัน 3-0 เซต ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก 2025 รายการ เอฟไอบีวี วีเมนส์ วอลเลย์บอล เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 รอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ 8 ทีมสุดท้าย คู่ที่ 3 ที่สนามอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กันยายน
ในแมตช์นี้ ทีมชาติบราซิล นำทัพโดย “กาบี้” กาเบรียล่า บราก้า กิมาเรส กัปตันทีมสาวแซมบ้า, จูเลีย อิสซาเบลล์ เบิร์กแมนน์, และโรแบร์โต้ ซิลวา รัตซ์เก้ ช่วยกันตบทำแต้มเอาชนะ ทีมชาติฝรั่งเศส ไปได้แบบสุดเดือด 3-0 เซต ด้วยสกอร์สุดสูสีในแต่ละเซตที่ 27-25, 33-31 และ 25-19 ส่งผลให้บราซิลผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเป็นทีมที่ 3 ต่อจากอิตาลี และญี่ปุ่น
สำหรับในรอบรองชนะเลิศ บราซิล จะเข้าไปพบกับ อิตาลี โดยจะแข่งขันกันที่สนามอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ในวันที่ 6 กันยายนนี้ เวลา 19.30 น.