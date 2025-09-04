ตุรกี เชือดสหรัฐฯ 3-1 สรุป 4 ทีมสุดท้าย+โปรแกรมตัดเชือก ศึกวอลเลย์บอลโลก 2025
ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกี อันดับ 5 ของโลก ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นทีมสุดท้ายได้สำเร็จ หลังจากเอาชนะ ทีมชาติสหรัฐอเมริกา อันดับ 6 ของโลก 3-1 เซต ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 รายการ เอฟไอวีบี วีเมนส์ วอลเลย์บอล เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 รอบก่อนรองชนะเลิศ หรือรอบ 8 ทีมสุดท้าย คู่ที่ 4 ที่สนามอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กันยายน
ในแมตช์นี้ทีมสาวตุรกีได้ดาวตบตัวเก่งอย่าง เมลิสซ่า วาร์กาส ผนึกกำลังกับ เอบราร์ คาราคูร์ต และฮานเด บาลาดิน นักตบสาวคนสวย ช่วยกันทำแต้มให้ทีมชาติตุรกี เป็นฝ่ายเอาชนะ สหรัฐอเมริกา ไปได้ในที่สุด 3-1 เซต ด้วยสกอร์ 25-14, 22-25, 25-14 และ 25-23 ส่งผลให้ ทีมสาวตุรกี ทะลุผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นทีมสุดท้าย โดยจะเข้าไปพบกับ ญี่ปุ่น
สำหรับ 4 ทีมสุดท้ายของศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ประกอบด้วย อิตาลี, ญี่ปุ่น, บราซิล และตุรกี โดยโปรแกรมการแข่งขันรอบตัดเชือก ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ มีดังนี้
วันที่ 6 กันยายน 2568
คู่แรกเวลา 15.30 น. ญี่ปุ่น พบ ตุรกี
คู่ที่สองเวลา 19.30 น. อิตาลี พบ บราซิล
ด้านทีมที่ตกรอบ 8 ทีมสุดท้ายไปแล้วนั้น ทางวอลเลย์บอล เวิลด์ ได้มีการจัดอันดับ 5-8 ของทัวร์นาเมนต์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยปรากฏว่า อันดับ 5 สหรัฐอเมริกา, อันดับ 6 เนเธอร์แลนด์, อันดับ 7 โปแลนด์ และอันดับ 8 ฝรั่งเศส