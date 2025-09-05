ร่วม 2 เดือน! สมเกียรติ พร้อมคัมแบ๊กบิดโมโตจีพี สนาม 15 คาตาลัน จีพี
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดโมโตจีพีชาวไทย สังกัดทีมแข่งฮอนด้า แอลซีอาร์ ฟื้นจากอาการบาดเจ็บร่วม 2 เดือน พร้อมคัมแบ๊กลุยศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี 2025 สนาม 15 ในรายการ คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ ที่เซอร์กิต เด บาร์เซโลน่า-คาตาลุนญ่า ประเทศสเปน ช่วงสุดสัปดาห์นี้
ก้อง-สมเกียรติ นักบิดขวัญใจชาวไทยเจ้าของหมายเลข 35 ได้รับบาดเจ็บ “เอ็นข้างเข่าขวา” จากการฝึกซ้อมโมโตครอส เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จนต้องผ่าตัดและรักษาตัวร่วม 2 เดือน พร้อมกับเข้าโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายอย่างหนักจนฟื้นตัว เพื่อกลับสู่การแข่งขันโมโตจีพี อีกครั้ง และตั้งเป้าทำผลงานท้ายฤดูกาล
สำหรับ “ก้อง-สมเกียรติ” สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักบิดชาวไทยคนแรกในศึกโมโตจีพี เก็บคะแนนแรกมาได้จากรายการ ดัตช์ กรังด์ปรีซ์ ก่อนโชคร้ายบาดเจ็บจนต้องพักยาว และพร้อมกลับมาต่อสู้อีกครั้งในศึกคาตาลัน กรังด์ปรีซ์ ที่ประเทศสเปน
โดยการแข่งขันจะเข้าสู่การซ้อมในวันศุกร์ที่ 5 กันยายนนี้ ก่อนจะควอลิฟายและ “สปรินต์เรซ” ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายนนี้ ส่วน “เมนเรซ” จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายนนี้ เวลา 19.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV