ทั้งเก่งและใจบุญ! พิมพิชยา บริจาค 1 แสนบาทให้ รพ.กระสัง ที่บ้านเกิดบุรีรัมย์
หลังจากที่ทีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทย พ่ายต่อ ญี่ปุ่น 0-3 เซต ตกรอบ 16 ทีมสุดท้าย ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 รายการ เอฟไอวีบี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ
โดยทางวอลเลย์บอล เวิลด์ ประกาศจัดอันดับให้ทีมสาวไทยจบที่อันดับ 13 ของการแข่งขันครั้งนี้ โดยนับเป็นสมัยที่ 5 ที่ทีมสาวไทยจบอันดับ 13 หลังเคยจบอันดับนี้มาแล้ว 4 ครั้ง เมื่อปี 1998, 2010, 2018 และ 2022 ซึ่งเป็นอับดับดีที่สุดที่ทำไทยทำได้
ด้านโรงพยาบาลกระสัง (Krasang Hospital Buriram) จ.บุรีรัมย์ ได้โพสต์ขอบคุณ “ควีนบีม” พิมพิชยา ก๊กรัมย์ นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทย ที่บริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อใช้สาธารณประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลที่บ้านเกิด โดยมี นางอรกานต์ โกยสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันและยุทธศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระสังเป็นผู้รับมอบ