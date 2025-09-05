ยกเหล็กไทย จับมือสงขลา จัดศึก EGAT ชิงแชมป์ประเทศไทย 2569
สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ร่วมกับ จังหวังสงขลา เตรียมพร้อมจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2569
พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย พร้อมคณะเดินทางไปประชุมร่วมกับจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2569 ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5 กันยายน โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวิทยา จันทน์เสนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
สำหรับรายชื่อคณะของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยที่ไปร่วมการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย นายยงยุทธ เพ็ชรสุวรรณ ที่ปรึกษาสมาคม, พล.อ.วิสุทธิ์ เดชสกุล เลขาธิการสมาคม, ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อุปนายกสมาคม/ประธานเทคนิค, นายสมโภชน์ ยิ้มพลอย ที่ปรึกษา/ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน, น.อ.เพชรเกษม รตาภรณ์ รองเลขาธิการ/รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน, น.ส.ปัทมา ลำเต็ม ที่ปรึกษา/เหรัญญิกฝ่ายจัดการแข่งขัน และ พ.อ.ศิขรัชฐ์ เอมโกษา หัวหน้าสำนักงาน/ฝ่ายพิธีการ
ส่วนรายละเอียดวันแข่งขัน และสถานที่จัดแข่งขัน จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป