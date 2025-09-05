นุศรา ทำนายทีมคว้าแชมป์ลูกยางโลก 2025 เผยคำพูดกับ กาบี้ ดาวตบบราซิล
ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 รายการ เอฟไอวีบี วีเมนส์ วอลเลย์บอล เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศ หรือรอบ 4 ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ ดังนี้ วันที่ 6 กันยายน 2568 เวลา 15.30 น. ญี่ปุ่น (อันดับ 5 ของโลก) พบ ตุรกี (อันดับ 6 ของโลก) และเวลา 19.30 น. อิตาลี (อันดับ 1 ของโลก) พบ บราซิล (อันดับ 2 ของโลก) จากนั้นในวันที่ 7 กันยายน 2568 เวลา 15.30 น. รอบชิงอันดับ 3 และเวลา 19.30 น. รอบชิงชนะเลิศ
“ซาร่า” นุศรา ต้อมคำ ตำนานมือเซตทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เปิดเผยว่า สำหรับ 4 ทีมสุดท้ายของศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 น่าสนุกทุกทีม และล้วนแล้วแต่เป็นทีมที่แข็งแกร่งมาก ไม่ว่าใครจะเจอใครเราก็ไม่อยากเห็นใครแพ้เลย เพราะอยากให้เข้ารอบทั้ง 4 ทีม และอยากให้ได้เหรียญทั้ง 4 ทีมเลย
ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าหลังจบเกมรอบรองชนะเลิศ แมตช์ที่บราซิล ชนะ ฝรั่งเศส 3-0 ได้มีการพูดคุยอะไรกับทาง “กาบี้” กาเบรียล่า บราก้า กิมาเรส กัปตันทีมสาวแซมบ้า ซึ่ง “ซาร่า” ตอบว่า เราก็ให้กำลังใจกับเขา และร่วมยินดีกับเขา อย่างบราซิลเขาต้องไปเจองานหนักมากกับอิตาลี เราก็เลยบอกว่าเขาสู้ได้ ให้เล่นให้เต็มที่ แฟนๆ ชาวไทยส่งกำลังให้เขาอยู่
ส่วนทีมที่คาดว่าจะเป็นแชมป์โลก 2025 นั้น นุศรา กล่าวว่า ถ้าให้ทายหนึ่งทีมตอนนี้มองว่า ตุรกีสูสีกับอิตาลีมาก ซึ่งคิดว่าถ้าเทียบจากตัวผู้เล่นแล้ว เราให้อิตาลีมากกว่า เพราะอิตาลีเขามีเกมรับเสิร์ฟที่แน่นอนกว่า