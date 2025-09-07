ปรีวิว สาวตุรกี vs อิตาลี ตบแย่งแชมป์ศึกลูกยางโลก 2025 บนแผ่นดินไทย
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 รายการ เอฟไอวีบี วีเมนส์ วอลเลย์บอล แชมเปี้ยนชิพ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อย
โดยคู่ชิงชนะเลิศเป็นการเจอกันระหว่าง ตุรกี ทีมอันดับ 3 ของโลก ที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงผ่านเข้าชิงเป็นครั้งแรก ซึ่งจะเป็นกับทีมสุดแกร่งอย่าง อิตาลี ทีมเบอร์ 1 ของโลก แข่งขันกันที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ ในวันที่ 7 กันยายน เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD36
ความพร้อมในแมตช์นี้ทางฝั่งของทีมชาติตุรกี ภายใต้การคุมทีมของ ดานิเอเล่ ซานตาเรลลี่ เฮดโค้ชชาวอิตาเลียน พร้อมขนทัพนักตบสาวชุดใหญ่จัดเต็ม นำโดย เมลิสซ่า วาร์กาส ดาวตบเก่ง ร่วมด้วย เอด้า เออร์เด็ม กัปตันทีม, เซห์ร่า กูเนส, อิลคิน ไอดิน และฮานเด บาลาดิน
ขณะที่ในส่วนของทีมชาติอิตาลี ในการคุมทัพของ จูลิโอ เวลาสโก้ กุนซือชาวอาร์เจนตินา ยังคงเต็มไปด้วยผู้เล่นสุดแกร่ง ไม่ว่าจะเป็น พอลล่า อีโกนู, มิเรียม ซิลล่า, อีคาเทริน่า แอนโทรโปว่า, สเตลล่า เนร์วินี่ และแอนนา ดาเนซี่ ดาวตบกัปตันทีม
สำหรับสถิติการเจอกันระหว่าง ตุรกี vs อิตาลี ในการเจอกันอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ 9 นัด ปรากฏว่า เป็นทางฝ่ายอิตาลี ที่คว้าชัยชนะไปได้ถึง 8 นัด ส่วนตุรกีชนะได้เพียงนัดเดียว ทั้งนี้ การเจอกันมาทั้งหมด 31 เซต ปรากฏว่า อิตาลี เก็บไปได้ 24 เซต และตุรกี ได้ไป 7 เซต
การเจอกันแมตช์ชิงชนะเลิศศึกลูกยางโลก 2025 ในเมืองไทยในครั้งนี้ มาลุ้นกันว่า อิตาลี จะสามารถคว้าแชมป์โลก สมัยที่ 2 ในรอบกว่า 23 ปีได้หรือไม่ หลังจากเคยคว้าแชมป์โลกครั้งแรกมาแล้วเมื่อปี 2002
หรือว่าจะเป็น ทีมสาวตุรกี ที่ทะลุผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรก ซึ่งก่อนหน้านี้ผลงานดีที่สุดคือการจบอันดับ 6 ในการแข่งขันเมื่อปี 2006 แต่ครั้งนี้สร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ามาถึงการลุ้นแชมป์
ด้านคู่ชิงอันดับ 3 เป็นการเจอกันระหว่าง ญี่ปุ่น พบกับ บราซิล ซึ่งจะแข่งขันกันที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ในคู่แรกตั้งแต่เวลา 15.30 น.
งานนี้แฟนวอลเลย์บอลได้ชมเกมที่สุดมันถึง 2 คู่ และมาร่วมลุ้นกันว่า ทีมใดจะคว้าแชมป์ศึกลูกยางโลก 2025 บนดินแดนแผ่นดินสยามในครั้งนี้กลับไปได้?!?!