บทสรุปศึกวอลเลย์บอลโลก 2025 สหพันธ์ชื่นชมไทยจัดดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา
บทสรุปของศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ทัพนักตบสาวอิตาลี คว้าแชมป์ได้สำเร็จเป็นสมัยที่ 2 ในรอบกว่า 23 ปี ขณะที่ทีมนักตบสาวไทยจบอันดับ 13 โดยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยม จนสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ชื่นชมว่า เป็นการจัดศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ดีที่สุดในโลก!
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 รายการ “เอฟไอวีบี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025” ปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อย ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา โดยมี นายสรวงศ์ เทียนทอง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นประธาน พร้อมด้วย นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธีปิดและมอบรางวัล
สำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ อิตาลี อันดับ 1 ของโลก ที่นำโดย พอลล่า อีโกนู และแอนนา ดาเนซี่ ดาวตบกัปตันทีม เจอกับ ตุรกี ที่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 3 ของโลก นำโดย เมลิสซ่า วาร์กาส และเอบราร์ คาราคูร์ต ดาวตบหัวเสาตัวเก่ง ซึ่งผลปรากฏว่า เกมนี้เป็นนักตบสาวอิตาลีที่ยังคงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม ตบเอาชนะตุรกี 3-2 เซต 25-23, 13-25, 26-24, 19-25 และ 15-8 อิตาลี คว้าแชมป์โลก เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ 2025 ได้สำเร็จ โดยเป็นแชมป์สมัยที่ 2 ต่อจากปี 2002
ส่วนรอบชิงอันดับ 3 บราซิล เอาชนะ ญี่ปุ่น 3-2 เซต 25-12, 25-17, 19-25, 27-29, 18-16 สาวบราซิลคว้าอันดับ 3 ไปครอง ส่วนทีมชาติไทย จบในอันดับ 13 ของการแข่งขัน
สำหรับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม “Dream Team” ของศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ได้แก่ ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) อเลสเซีย ออร์โร่ (อิตาลี) / ตัวเซตยอดเยี่ยม (Best setter) อเลสเซีย ออร์โร่ (อิตาลี) / หัวเสายอดเยี่ยม (Best outside Hitters) กาบี้ (บราซิล) และมิยู อิชิกาวะ (ญี่ปุ่น) / บีหลังยอดเยี่ยม (Best opposite) เมลิสซ่า วาร์กัส (ตุรกี) / บอลเร็วยอดเยี่ยม (Best middle blockers) เอด้า เออร์เดม (ตุรกี) และแอนนา ดาเนซี่ (อิตาลี) / ตัวรับอิสระยอดเยี่ยม (Best libero) โมนิก้า เด เจนนาโร่ (อิตาลี)
สรุปอันดับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 อันดับ 1 อิตาลี, อันดับ 2 ตุรกี, อันดับ 3 บราซิล, อันดับ 4 ญี่ปุ่น, อันดับ 5 สหรัฐอเมริกา, อันดับ 6 เนเธอร์แลนด์, อันดับ 7 โปแลนด์, อันดับ 8 ฝรั่งเศส, อันดับ 9 จีน, อันดับ 10 เซอร์เบีย,อันดับ 11 เบลเยียม, อันดับ 12 เยอรมนี, อันดับ 13 ไทย, อันดับ 14 สาธารณรัฐโดมินิกัน, อันดับ 15 แคานาดา, อันดับ 16 สโลวาเนีย
อันดับ 17 ยูเครน, อันดับ 18 สเปน, อันดับ 19 สวีเดน, อันดับ 20 เคนยา, อันดับ 21 กรีซ, อันดับ 22 อาร์เจนตินา, อันดับ 23 คิวบา, อันดับ 24 เม็กซิโก, อันดับ 25 สาธารณรัฐเช็ก, อันดับ 26 โคลอมเบีย, อันดับ 27 บัลแกเรีย, อันดับ 28 เปอร์โตริโก, อันดับ 29 อียิปต์, อันดับ 30 สโลวาเกีย, อันดับ 31 เวียดนาม และอันดับ 32 แคเมอรูน
นายสรวงศ์ เทียนทอง กล่าวว่า ขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลที่ติดตามการแข่งขันมาตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันแรกทั้ง 4 สนามจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจากที่มีการตอบรับที่ดีจากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยและทั่วโลก ทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ก็ให้ความชื่นชมว่า ว่าการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ของประเทศไทยถือว่าเป็นการจัดที่ดีที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมา
“ต้องขอชื่นชม นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้บริหารสมาคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งหวังว่าการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุข และสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างที่มุ่งหวังไว้” นายสรวงศ์ กล่าว