FIVB มอบรางวัล สมพร-ชาญฤทธิ์ ส่วนสำคัญจัดศึกลูกยางโลก 2025 ประสบความสำเร็จ
นายฟาบีโอ อาเซเวโด ประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) มอบรางวัล FIVB Grand Cross Award ให้กับ นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และ ร.ท.ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ รองประธานกิติมศักดิ์ตลอดชีพสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย (AVC) ที่ห้องรับรองพิเศษ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ เมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา
สำหรับรางวัลดังกล่าว FIVB มอบให้ นายสมพร ใช้บางยาง และร.ท.ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ ในฐานะที่ทั้งสองคนมีส่วนสำคัญที่ทำให้การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศไทย ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม จนได้รับการยอมรับจากทาง FIVB และ Volleyball World ว่าเป็น “การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา”
ทั้งนี้ปกติถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในวงการวอลเลย์บอล ซึ่งจะมอบให้เฉพาะบุคคลในตำแหน่งสูงอย่างเช่นประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ หรือตำแหน่งระดับประธานสหพันธ์ของทวีปต่างๆ เท่านั้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพยายามในการที่จะโปรโมตกีฬาวอลเลย์บอลและยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขัน