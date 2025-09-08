ญาณิศา ผงาดแชมป์! ทัพคาราเต้ไทยคว้า 1 ทอง 2 เงิน 5 ทองแดง ศึกแดนมังกร
ญาณิศา ซ้อนทอง คว้าเหรียญทอง การแข่งขันคาราเต้ AKF Cadet Junior & U21 Karate Championship ที่ประเทศจีน โดยทีมคาราเต้ไทย จบอันดับที่ 8 ทำผลงานคว้ามาได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง
สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย โดย พล.อ.สุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย “โค้ชแจ็ค” ดร.พลวศิน สารธรรม หัวหน้าผู้ฝึกสอน นำทีมเดินทางไปแข่งขันระดับนานาชาติ รายการ 23rd AKF Cadet Junior & U21 karate championship ระหว่างวันที่ 3-8 กันยายน 2568 ที่ประเทศจีน
โดยผลการแข่งขัน มีดังนี้ ญาณิศา ซ้อนทอง คว้าเหรียญทอง รุ่น U21 Kumite Female -68 kg เอาชนะ เวียดนาม ที่ได้เหรียญเงิน ส่วน เกาหลีใต้ และคาซัคสถาน ได้เหรียญทองแดง
ธาวิน แสงทอง คว้าเหรียญเงิน รุ่น Cadet Kumite Male -52 kg ส่วน เหรียญทอง อุซเบกิสถาน และเหรียญทองแดง คาซัคสถาน และฮ่องกง
ชลดา นิสังกาศ คว้าเหรียญเงิน รุ่น Cadet Kumite Female 61+ kg ส่วน เหรียญทอง อิหร่าน และเหรียญทองแดง เนปาล และญี่ปุ่น
ณัฏฐกฤต อินกลอย คว้าเหรียญทองแดง รุ่นU21 Kumite Male -55 kg ร่วมกับ อุซเบกิสถาน ส่วนเหรียญทอง ซาอุดีอาระเบีย และเหรียญเงิน คาซัคสถาน
วรัตน์ศรันย์ รอดเที่ยง คว้าเหรียญทองแดง รุ่น Junior Kumite Female -48 kg ร่วมกับ อุซเบกิสถาน ส่วนเหรียญทอง อิหร่าน และเหรียญเงิน จีน
ธนกร เต่าเล็ก คว้าเหรียญทองแดง รุ่น Junior Kumite Male -55 kg ร่วมกับ เติร์กเมนิสถาน, โดยเหรียญทองเป็นของ คูเวต, เหรียญเงิน ญี่ปุ่น
รมิตา เตรณานนท์ คว้าเหรียญทองแดง รุ่น U21 Kata Female ร่วมกับ คาซัคสถาน ส่วน เหรียญทอง ญี่ปุ่น, เหรียญเงิน เวียดนาม
มาร์ติน ฟานเดอแฮร์ตเท่น คว้าเหรียญทองแดง รุ่นU21 Kumite Male -84 kg ร่วมกับ คาซัคสถาน ส่วน เหรียญทอง ซาอุดีอาระเบีย แล เหรียญเงิน จีน
สำหรัลทีมคาราเต้ทีมชาติไทย จบอันดับ 8 ในตารางเหรียญรวม ทำผลงานคว้ามาได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง ส่วนอันดับ 1 ญี่ปุ่น 12 เหรียญทอง, อันดับ 2 อิหร่าน 7 เหรียญทอง และ อันดับ 3 ซาอุดีอาระเบีย 5 เหรียญทอง