ทัพดาบวีลแชร์ไทยผงาด! สายสุนีย์ ประกาศศักดาครองแชมป์โลก สมัย 6
ทัพนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยสร้างชื่ออีกครั้งในการแข่งขัน Iksan 2025 Para Fencing World Championships ที่เมืองอิกซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดย “แวว” สายสุนีย์ จ๊ะนะ ครองแชมป์โลกสมัยที่ 6 มาครองได้สำเร็จ ส่วน วิสิทธิ์ กิ่งมะนาว คว้าเหรียญเงิน
การแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-7 กันยายน 2568 โดยมีนักกีฬากว่า 240 คนจากทั่วโลกเข้าร่วม ขณะที่นักกีฬาไทยทั้ง 9 คน (ชาย 6, หญิง 3) ทำผลงานรวม 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน
“แวว” สายสุนีย์ จ๊ะนะ เจ้าของ 3 เหรียญทองจากพาราลิมปิก 2024 ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในประเภทดาบเอเป้หญิง คลาสบี รอบชิงชนะเลิศเธอเอาชนะ เอ่อ หลานซู จากจีนไปด้วยคะแนน 15-9 คว้าแชมป์โลกสมัยที่ 6 มาครองได้อย่างสง่างาม
ขณะที่ วิสิทธิ์ กิ่งมะนาว เจ้าของเหรียญเงินจากพาราลิมปิก 2024 ลงแข่งขันในประเภทดาบเอเป้ชาย คลาสบี โดยรอบชิงชนะเลิศเขาต่อสู้กับ จาง เจี่ย จากจีนอย่างสูสี ก่อนจะพ่ายไปอย่าง knapp ด้วยคะแนน 14-15 คว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จ
หลังจากนี้ทีมนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยจะเดินทางไปแข่งขันรายการ 2025 Para Fencing World Cup Indonesia ที่เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน และมีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 8 กันยายน เวลา 21.15 น. ด้วยเที่ยวบิน TG653