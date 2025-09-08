อัลฟี่ย์ ลี สร้างสถิติใหม่ คว้าแชมป์แบบไร้พ่ายสอยคิวลีโอฟีโน่
การแข่งขันสนุกเกอร์ประเภท 6 แดง สะสมคะแนน “ลีโอ สนุกเกอร์ แรงกิ้ง บาย ฟีโน่ ซีซั่น 7” ชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาท บริษัท สิงห์ คอเปอเรชั่น จำกัด และเครื่องดื่มลีโอ ได้จับมือกับฟีโน่ สนุกเกอร์ คลับ จัดการแข่งขัน ชิงเงินรางวัลทั้งสิ้นกว่า 400,000 บาท รายการที่ 2 ที่โต๊ะ ฟีโน่ สนุกเกอร์ คลับ รัชดา ซอย 18 เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศ
อัลฟี่ย์ ลี นักสอยคิวชาวอังกฤษ ลูกชายของ สตีเฟ่น ลี อดีตนักสอยคิวระดับโลก ดวลกับ “ขวัญ โพธิ์สามต้น” ธนากร พีณเมืองวง และเป็นชนะขาด 4-0 เฟรม 43-11, 64-6, 37-30, 34-8 จากชัยชนะในครั้งนี้ทำให้ลีกลายเป็นนักสนุกเกอร์คนแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันตลอดเจ็ดซีซั่นที่ผ่านมา ที่สามารถคว้าแชมป์ได้ โดยไม่เสียเฟรมแม้แต่เฟรมเดียว
ทางด้าน นายอำนาจ รําเพยพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟีโน่ มาร์เก็ทติ้ง จำกัด เปิดเผยว่า จบรายการที่ 2 ไปแล้ว เราประสบความสำเร็จอย่างมาก ในแง่ของผู้เข้าแข่งขัน, การพัฒนาของนักกีฬา และร่วมยกระดับวงการให้มีการแข่งขันที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ซึ่งรายการสุดท้ายเราหวังว่าจะได้รับการตอบรับเหมือนเดิม
สำหรับรายการที่สาม ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายประจำซีซั่นนี้จะแข่งขันระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายนถึงวันที่ 7 ธันวาคมนี้