ผลงานเยี่ยม! สราวุฒิ คว้าอันดับ 3 ศึกปั่น ทัวร์ ออฟ ซาลาล่าห์ 2025 ที่โอมาน
สราวุฒิ สิริรณชัย นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ทำผลงานยอดเยี่ยม คว้าอันดับที่ 3 จักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ซาลาล่าห์ 2025” ที่ประเทศโอมาน ซึ่งลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานยานาชาติ ในระดับ UCI 2.2 มีการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ส่งนักกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ซาลาล่าห์ 2025” ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน ที่ประเทศโอมาน โดยเจ้าภาพได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานยานาชาติ ในระดับ UCI 2.2 มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
พล.อ.เดชา กล่าวว่า สำหรับทีมนักปั่นไทยประกอบด้วย พีระพล ชาวเชียงขวาง, สราวุฒิ สิริรณชัย, ธนาคาร ไชยยาสมบัติ, นวุติ ลี้พงษ์อยู่, นพชัย กล้าหาญ, รัชชานนท์ เยาวรัตน์ โดยมี “โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ กสิยะพัท เป็นผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน, ร.ต.อ.ณัฐพล จีบถาวรธาวิต เป็นช่างประจำทีม และ จ.ส.อ.รัฐพงศ์ เรือนเมา เป็นนักกายภาพบำบัด ล่าสุด “โค้ชตั้ม” ได้รายงานการแข่งขันสเตจที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กันยายน ซึ่งเวลาที่ประเทศโอมานช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง ใช้เส้นทางจากเอียน ราซัต ไปยังคอร์ โรรี ระยะทาง 108 กม. เส้นทางการปั่นก็เป็นการปั่นขึ้นเขาสลับกับพื้นราบ
เสธ.หมึก กล่าวต่อว่า ผลการแข่งขันนักปั่นไทยก็ทำผลงานได้อย่างน่าพอใจ โดย สราวุฒิ สิริรณชัย คว้าอันดับที่ 3 มาครอง ด้วยเวลา 2.38.56 ชั่วโมง ส่วนแชมป์สเตจเป็นของ อัลดุลลา จาซิม จากทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เวลา 2.38.50 ชั่วโมง, ที่ 2 มาเทียส เบร็กฮอย นักปั่นชาวเดนมาร์กจากทีมตรังกรานู ไซคลิง ของมาเลเซีย เวลา 2.38.50 ชั่วโมง ขณะที่ พีระพล ชาวเชียงขวาง ได้อันดับที่ 8 เวลา 2.38.56 ชั่วโมง ส่วนนักปั่นไทยคนอื่น ๆ เข้าเส้นชัยมาพร้อมกับนักปั่นกลุ่มใหญ่อีก 100 กว่าคน
“การแข่งขันยังเหลืออีก 2 สเตจ และวันสุดท้ายจะเป็นการแข่งขันแบบเซอร์กิต ก็ต้องลุ้นให้นักปั่นไทยคว้ารางวัลมาให้ได้อีก การที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ส่งนักปั่นเหล่านี้ไปแข่งขันก็เนื่องจากต้องการสร้างความแข็งแกร่ง และได้สัมผัสกับเกมระดับนานาชาติบ้าง เพราะเป็นนักปั่นชุดเตรียมสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปลายปีนี้ หากให้นักกีฬาฝึกซ้อมอยู่แต่ในบ้านก็อาจจะเกิดความจำเจ ไม่มีแรงกระตุ้นให้มีความฮึกเหิม ดังนั้นสมาคมฯ จึงต้องส่งนักกีฬาไปแข่งขันเกมระดับนานาชาติบ้าง ก็ต้องขอแรงใจเชียร์นักปั่นไทยให้ทำผลงานให้ดีที่สุด” พล.อ.เดชา กล่าว