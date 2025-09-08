กองทุนกีฬา-กกท. ร่วมอำลา รมว.สรวงศ์ ขอบคุณผลักดันนโยบายกีฬาจนเกิดผลสำเร็จ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เข้าร่วมพิธีอำลา นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะประกอบด้วย นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายจักรพรรดิ์ คล่องพยาบาล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายต้น ณ ระนอง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ในการนี้มี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วย นพ.มีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายธัชนาถ ทองประกอบ รองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
โดย ดร.ก้องศักด ยอดมณี เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันนโยบายด้านการกีฬาให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งนับเป็นคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาวงการกีฬาไทย
ด้าน นายสรวงศ์ เทียนทอง กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานด้านกีฬาอย่างเต็มที่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมฝากข้อคิดสำคัญให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนทุกชนิดกีฬาอย่างต่อเนื่อง และขอให้ทุกท่านร่วมมือกันอย่างเต็มกำลัง เพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้ก้าวหน้าและสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป”