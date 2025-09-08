ศุภสิทธิ์ คว้าแชมป์เทควันโด รุ่น 53 กก. กีฬาระหว่างโรงเรียน กรมพลศึกษา
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขารังสิต จ.ปทุมธานี ส.ต.ท.หญิงชุติกาญจน์ ผาลใจ
ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬาส่วนภูมิภาค กรมพลศึกษา เป็นประธานมอบเหรียญรางวัล กีฬาเทควันโด กีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2568 ของกรมพลศึกษา
ส่วนผลการแข่งขันมีดังนี้
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย น้ำหนักไม่เกิน 33 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ ดานิช เงาะ รองชนะเลิศ ได้แก่ รณชัย ม่วงกิตติ ส่วนอันดับที่ 3 ได้แก่ ชาญชนก ขจิตวงศ์ และธนวิชย์ บุญมาลีตระกูล
น้ำหนัก 33-37 กก.ชนะเลิศ ได้แก่ จิรพงศ์ จีนงี่ รองชนะเลิศ ได้แก่ วทินยู ธภัทรโชค ส่วนอันดับที่ 3 ได้แก่ ณัฐกิตติ์ พ่วงนาคพันธ์ และเปรม เที่ยงลิ้ม
น้ำหนัก 37-41 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ ถิรายุ เดือนฉาย รองชนะเลิศ ได้แก่ อนุรักษ์ ศิริสุภา ส่วนอันดับที่ 3 ได้แก่ ณัฐพงษ์ ระดิ่งหิน และพิชญภูมิ ฮีมมีน
น้ำหนัก 41-45 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ ธนพัฒน์ แก้วทอง รองชนะเลิศ ได้แก่ อนาวิล พรหมชนะ ส่วนอันดับที่ 3 ได้แก่ ชินดนัย บุสวงศ์ และวีรวิทย์ รัตนศิริรังสี
น้ำหนัก 45-49 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ ปัณณธร รัศมี รองชนะเลิศ ได้แก่ ปภาวิชญ์ วงศ์ดวงจร ส่วนอันดับที่ 3 ได้แก่ สุธิพัฒน์ กอบกิจ และจิรายุ มาศพงษ์
น้ำหนัก 49-53 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ ศุภสิทธิ์ ช่างหมื่นไวย รองชนะเลิศ ได้แก่ พันธุ์ธัช มหาทรัพย์ศิริ ส่วนอันดับที่ 3 ได้แก่ ณภัทร แก้วเสนตอ และณัฐวรรธน์ นพมณีวิจิตร