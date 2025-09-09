เป็นทางการ! โค้ชหนึ่ง หวนคุมทัพชบาแก้ว พุ่งเป้าล่าแชมป์ซีเกมส์ในรอบ 12 ปี
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศแต่งตั้ง “โค้ชหนึ่ง” ดร.หนึ่งฤทัย สระทองเวียน หวนกลับมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ่ โดยจะเริ่มงานทันที เพื่อภารกิจ และเป้าหมายสำคัญ ในการแข่งขันฟุตบอลหญิง ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568
ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ่ คว้าเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งล่าสุด ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี 2013 ที่ประเทศเมียนมา ภายใต้การคุมทีมของโค้ชหนึ่งฤทัย สระทองเวียน ก่อนถูกฝ่ายเทคนิค ของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ พิจารณาแต่งตั้ง ให้กลับมาทำหน้าที่อีกครั้ง เพื่อเป้าหมายกลับมาคว้าเหรียญทองในรอบ 12 ปี
สำหรับ “โค้ชหนึ่ง” หนึ่งฤทัย สระทองเวียน ปัจจุบันอายุ 53 ปี ถือใบอนุญาตอบรมผู้ฝึกสอน AFC ‘Pro’ License ในฐานะผู้หญิงคนแรก และคนเดียวของประเทศไทย มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนมาอย่างโชกโชน ถือเป็นโค้ชหญิงผู้สร้างประวัติศาสตร์ พาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ไปเล่นรอบสุดท้าย ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก ได้ถึง 2 สมัยติดต่อกัน ในช่วงที่ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ยังดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีมคือ ครั้งแรกในปี 2015 ที่ประเทศแคนาดา และในปี 2019 ที่ประเทศฝรั่งเศส
โค้ชหนึ่งเคยผ่านการทำหน้าที่ ผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ทุกรุ่นอายุ ตั้งแต่ 12, 13, 14, 15, 16 ปี โดยผลงานล่าสุดในปี 2025 กับการคุมทัพฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U20 พาทีมคว้าแชมป์อาเซียน ที่ประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ ยังเคยผ่านประสบการณ์กับฟุตบอลชาย ในปี 2021 กับการเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ยุคของ มาโน่ โพลกิ้ง
การทำหน้าที่ ในระดับสโมสรพา บีจีซี-บัณฑิตเอเซีย คว้าแชมป์ ฟุตบอล ไทย วีเมนส์ ลีก ดิวิชั่น 1 ทั้งหมด 5 สมัย คือ ปี2011, 2013, 2019, 2020/21 และ 2022 ก่อนที่ล่าสุดจะพาทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล AFC Women’s Champions League 2025/26 รอบ Preliminary Stage
สำหรับ หนึ่งฤทัย สระทองเวียน จะทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ควบคู่กับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นไม่เกิน 20 ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องระหว่างรุ่นสู่รุ่น และรูปแบบการเล่น ในแนวทางเดียวกัน โดยจะประเดิมคุมทีมชุดใหญ่ เปิดบ้านพบกับ ทีมชาติบังคลาเทศ ทีมอันดับ 104 ของโลก 2 นัด ในช่วงปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ วันที่ 24 และ 27 ตุลาคม 2568 โดยรอยืนยันสนาม และเวลาแข่งขันอีกครั้ง