BASE Bangkok เปิดตัวโปรแกรมฝึกซ้อม HYROX ครบวงจร ระยะเวลา 6 เดือน
BASE Bangkok สตูดิโอออกกำลังกายชั้นนำด้านการเสริมสร้างความแข็งแรง ที่ได้คว้ารางวัลมาแล้วมากมาย ประกาศเปิดตัวโปรแกรมฝึกซ้อม “6 MONTHS TO HYROX” ที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักกีฬาสำหรับการแข่งขัน HYROX Bangkok ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2569 โดยโปรแกรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2569 พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าใช้คลาส HYROX และคลาสของ BASE ได้แบบไม่จำกัดในราคาสุดพิเศษ
โปรแกรมนี้เป็นการฝึกซ้อมสำหรับการลงแข่ง HYROX โดยเฉพาะ ซึ่งประกอบไปด้วยคลาส HYROX และคลาสเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถเข้าร่วมแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งในทุกสาขาของ BASE Bangkok นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ HYROX บรรยายโดยโค้ชทอมมี่ ผู้คว้าอันดับ 3 ในการแข่งขัน HYROX ประเทศไทยในปีนี้อีกด้วย อีกทั้งยังจะได้รับส่วนลด 20% สำหรับการจำลองสถานการณ์การแข่งขัน HYROX ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมตัวลงแข่งขัน
โปรแกรมยังมีบริการเทรนนิ่งส่วนตัว (personal training) โดยโค้ชผู้เชี่ยวชาญด้าน HYROX อาทิ โค้ชกี้ โค้ชโอม โค้ชจัสติน และโค้ชทอมมี่ โดยสามารถเลือกฝึกซ้อมแบบส่วนตัวหรือกลุ่มขนาดเล็ก 2-3 คน พร้อมปรับแต่งโปรแกรมให้เหมาะสมกับเป้าหมายและระดับประสบการณ์ของแต่ละบุคคลอีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม 6 MONTHS TO HYROX สามารถเยี่ยมชมได้ที่ https://basebangkok.com/6-
ทั้งนี้ BASE ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2559 และได้คว้ารางวัลสำหรับสตูดิโอด้านการออกกำลังกายแบบ HIIT และการฝึกความแข็งแกร่งกล้ามเนื้อมาแล้วมากมาย พร้อมบริการหลากหลายรูปแบบทั้งคลาสแบบกลุ่มและการเทรนเดี่ยวแบบตัวต่อตัว ด้วยชื่อเสียงแบรนด์ฟิตเนสที่โด่งดังทั้งในกรุงเทพฯ และในภูมิภาคเอเชีย BASE ได้คว้ารางวัล “Asia Gym of the Year” จาก Fitness Best ในปี 2561 “Thailand’s Gym of the Year” ในปี 2565 และ “Bangkok’s Best Studio” จาก ClassPass มาแล้วถึง 3 รางวัล ด้วยสตูดิโอออกกำลังกายที่ตั้งอยู่ในย่านสาทร อมรินทร์ และหลังสวน BASE ได้กลายเป็นที่รู้จักในด้านโค้ชที่มีความเชี่ยวชาญทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในแอพพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า BASELINE และสตูดิโอที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดซึ่งสะดวกแก่การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS