พูม่า เปิดตัว Fast-R3 รองเท้าวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่เคยสร้างมา-สีส้มใหม่สุดร้อนแรง
PUMA (พูม่า) เปิดตัวรองเท้าวิ่ง “Fast-R NITRO Elite 3” ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นจากห้องแล็บที่ควบคุมทุกตัวแปรอย่างพิถีพิถัน ผลลัพธ์ที่ได้คือ รองเท้าวิ่งที่เร็วที่สุดเท่าที่ PUMA เคยสร้างมา
สำหรับรุ่น “Fast-R3” นี้ได้ผ่านการทดสอบด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีระดับแถวหน้า ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำลายสถิติส่วนตัวได้ง่ายขึ้น ด้วยประสิทธิภาพการวิ่งที่ดีขึ้น 3.15% (เมื่อเทียบกับรองเท้ารุ่น PUMA Fast-R NITRO Elite 2) ซึ่งสำหรับนักวิ่งมาราธอนที่ใช้เวลา 3 ชั่วโมงนั้นหมายถึงการเซฟเวลาได้มากกว่า 4 นาที 30 วินาที
PUMA Fast-R NITRO Elite 3 เบากว่ารุ่นก่อนถึง 95 กรัม มาพร้อม NITROFOAM ELITE ที่พัฒนาใหม่ ส้นหนารองรับแรงกระแทกมากขึ้น และแผ่นคาร์บอน PWRPLATE ที่ขยายให้ยาวขึ้นเพื่อการส่งแรงสูงสุด เพราะในวันแข่งคุณอาจคาดเดาไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่คุณสามารถมั่นใจในเทคโนโลยีใต้ฝ่าเท้าคู่นี้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณวิ่งได้ดีที่สุดทุกก้าว
จุดเด่นของรองเท้าวิ่ง “PUMA Fast-R NITRO Elite 3” ประกบอด้วย
– ULTRAWEAVE: วัสดุพรีเมียมที่เบาเป็นพิเศษ ระบายอากาศได้ดี
– NITROFOAM ELITE: โฟมไนโตรเจนรุ่นใหม่ คืนพลังงานได้เหนือชั้น ให้ความเร็วที่ไร้คู่แข่ง พร้อมความสบายตลอดระยะทางไกล
– PWRPLATE: แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ยาวพิเศษ ช่วยส่งแรงและเพิ่มประสิทธิภาพระดับโปร
– PUMAGRIP: พื้นยางผสมสูตรทนทาน ยึดเกาะได้หลายพื้นผิว
สำหรับ PUMA Fast-R NITRO Elite 3 จะวางจำหน่ายวันที่ 12 กันยายนนี้ ราคา 8,900 บาท ที่ร้าน PUMA สาขาเซ็นทรัลเวิลด์, ร้านค้าออนไลน์ PUMA.com ติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรม และโปรโมชันต่างๆ ของ PUMA ประเทศไทยได้ที่เว็บไซต์ https://th.puma.com เฟซบุ๊ก PUMAThailandOfficial และอินสตาแกรม pumathailand