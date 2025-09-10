แอลพีจีเอ จับมือทูมี่ เปิดตัวกล่องถ้วยรางวัลหรู ในศึกฮันฮวา ไลฟ์พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล คราวน์
แอลพีจีเอทัวร์ ร่วมกับ ทูมี่ (TUMI) แบรนด์ชั้นนำระดับโลกด้านกระเป๋าเดินทาง ไลฟ์สไตล์ และอุปกรณ์เสริม เปิดตัวกล่องใส่ถ้วยรางวัลอะลูมิเนียม 19 Degree รุ่นพิเศษ สำหรับการแข่งขันกอล์ฟทีมหญิง “ฮันฮวา ไลฟ์พลัส อินเตอร์เนชันแนล คราวน์” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้
การแข่งขัน “ฮันฮวา ไลฟ์พลัส อินเตอร์เนชันแนล คราวน์” จะจัดขึ้นที่สนามนิวโคเรีย คันทรีคลับ เมืองโกยาง จังหวัดกยองกี ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม โดยมีนักกอล์ฟสตรีระดับโลก 32 คน จาก 8 ทีมชาติร่วมชิงชัย ถือเป็นการแข่งขันกอล์ฟหญิงรายการเดียวที่จัดขึ้นในรูปแบบทีมชาติ โดยในปีนี้มี 8 ทีมเข้าร่วม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ไทย สวีเดน จีน และทีมรวมโลก
การแข่งขันจัดในรูปแบบทีมแมตช์เพลย์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม แข่งขันพบกันหมดใน 3 แมตช์แรกแบบโฟร์บอลล์ ก่อนคัดเลือก 2 ทีมที่ทำผลงานดีที่สุดจากแต่ละกลุ่มเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ส่วนรอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ และรอบชิงอันดับสาม จะเล่นแบบผสม ประกอบด้วยแมตช์เดี่ยว 2 แมตช์ และแมตช์โฟร์ซัมส์ 1 แมตช์
ล่าสุด แอลพีจีเอ และทูมี่ ได้เปิดตัวกล่องถ้วยรางวัลหรูหรา ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคอลเลกชัน 19 Degree Aluminum อันเป็นเอกลักษณ์ของทูมี่ ผลิตจากอะลูมิเนียมเกรดอากาศยานด้วยงานฝีมือประณีต แข็งแกร่งและสวยงามในเวลาเดียวกัน โดดเด่นด้วยดีไซน์ซี่โครงเฉียง 19 องศา พร้อมกลไกการล็อกเฉพาะตัว ภายในบุด้วยกำมะหยี่เนื้อนุ่ม เสริมความหรูหราและพิถีพิถัน เมื่อเปิดกล่องจะพบกับถ้วยรางวัลที่จัดแสดงบนแท่นกระจกเงาด้านข้าง สะท้อนภาพแห่งความสำเร็จและแรงบันดาลใจสำหรับแชมป์ในอนาคต
วิคเตอร์ ซานซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของทูมี่ กล่าวว่า การได้ออกแบบกล่องถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันฮันฮวา ไลฟ์พลัส อินเตอร์เนชันแนล คราวน์ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เพราะถ้วยรางวัลนี้เป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางอันน่าทึ่งที่เต็มไปด้วยวินัยและความมุ่งมั่น เราได้ใส่ความพิถีพิถันและนวัตกรรมในการออกแบบกล่องนี้ เช่นเดียวกับทุกผลงานที่เราสร้างสรรค์ เพื่อปกป้องและยกย่องความสำเร็จของนักกอล์ฟผู้ยิ่งใหญ่ที่จะได้ครอบครอง
กล่องถ้วยรางวัลครั้งนี้ยังสะท้อนถึงการสืบสานความร่วมมือระหว่างทูมี่และวงการกอล์ฟ โดยก่อนหน้านี้ ทูมี่ได้ออกแบบกล่องถ้วยรางวัลให้กับการแข่งขันกอล์ฟทีมสตรี โซลไฮม์ คัพ (ทีมสหรัฐอเมริกาพบทีมรวมยุโรป) ในเดือนกันยายน 2024 และการแข่งขัน ซีเอ็มอี กรุ๊ป ทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน