ธฉันฐรัฐ เตะคว้าแชมป์รุ่น 59 กก. เทควันโด กีฬาระหว่างโรงเรียน กรมพลศึกษา
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขารังสิต ส.ต.ท.หญิงชุติกาญจน์ ผาลใจ ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬาส่วนภูมิภาค กรมพลศึกษา เป็นประธานมอบเหรียญรางวัล กีฬาเทควันโด กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2568 ของกรมพลศึกษา โดยมีผู้แทนห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขารังสิต ร่วมมอบรางวัลด้วย
ส่วนผลการแข่งขันมีดังนี้
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง น้ำหนักไม่เกิน 29 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ พลอยภาดา นองเจริญ รองชนะเลิศ พลอยชนก กุลธรรุจิโรจน์ อันดับที่ 3 ได้แก่ กานต์มณี เกษสุคนธ์ และอมรรัตน์ ภักดี
รุ่นน้ำหนัก 29-33 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ พีรดา อร่ามกนก รองชนะเลิศ ได้แก่ ธัญฑิกา ธัญญเจริญ อันดับที่ 3 ได้แก่ ภัทรธิดา โกสม และไปรยา เติมจิตรอารีย์
รุ่นน้ำหนัก 33-37 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ ธิภานันท์ เอี่ยมสะอาด รองชนะเลิศ ได้แก่ วรนิษฐา ฤทธิประดิษฐ์โชค อันดับที่ 3 ได้แก่ พิชชาภา วรครุธ และณัฐปภัสรณ์ ศรีขำกูล
รุ่นน้ำหนัก 37-41 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ นริสสา นันโท รองชนะเลิศ ได้แก่ กันตา ศีลบุตร อันดับที่ 3 ชนกานต์ โคมน้อย และวศินี มีรส
รุ่นน้ำหนัก 41-44 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ ณลดา เพชรชนะ รองชนะเลิศ กัญญาณัฐ แฝกหอม อันดับที่ 3 ได้แก่ ณัฐนันท์ มากงาม และปัณณฉัตร์ วิรุฬ์เศรษฐ์
รุ่นน้ำหนัก 44 – 47 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ ณิชนันท์ ปิ่นสุวรรณ รองชนะเลิศ ได้แก่ กัญจน์ณัฎฐ์ ขจิตวงษ์ อันดับที่ 3 ได้แก่ ณิชาภา ก้อนมณี และวิลาสินี ด้วงทองอยู่
รุ่นน้ำหนัก 47 – 51 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ ณัฐนันท์ วัลลิโภดม รองชนะเลิศ ได้แก่ จิร์ยาภัค สิทธิสมบูรณ์ อันดับที่ 3 ได้แก่ กชสร ทองชื่นจิต และบุญญารัศมิ์ บุญธัญญธนโชติ
รุ่นน้ำหนัก 51 – 55 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ ชนม์ชนก กะหมายสม รองชนะเลิศ ได้แก่ จิรารัชช์ ปั่นดลสุข
อันดับที่ 3 ได้แก่ วีรดา บวรจิตติกุล และอึนโพรี โซล
รุ่นน้ำหนัก 55 – 59 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ ธฉันฐรัฐ บานชื่น รองชนะเลิศ ได้แก่ รดามณี อยู่เย็น อันดับที่ 3 ได้แก่ พัชรณัฎฐ์ เปรมเสถียร และณัฐวรา จันทร์ศิริโพธา
รุ่นน้ำหนัก 59 กก.ขึ้นไป ชนะเลิศ ได้แก่ ปภาดา วาสนา รองชนะเลิศ ได้แก่ ลภัสรลดา บริบูรณ์ทรัพย์ อันดับที่ 3 ได้แก่ มณิอร ถิ่นชัยใหญ่ และชนัฐปภา ธรรมสอน