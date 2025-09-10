เทวา สอยแชมป์รุ่น 34 กก. 12 ปี เทควันโด กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2568
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขารังสิต จ.ปทุมธานี ส.ต.ท.หญิงชุติกาญจน์ ผาลใจ ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬาส่วนภูมิภาค กรมพลศึกษา เป็นประธานมอบเหรียญรางวัล กีฬาเทควันโด กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2568 ของกรมพลศึกษา
ส่วนผลการแข่งขันมีดังนี้
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย น้ำหนักไม่เกิน 25 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ ธาม ดาราวลี รองชนะเลิศ ณัฐวรรธน์ พูลสวัสดิ์ อันดับที่ 3 ได้แก่ พิชชาชาญ อ้วนไตร และนำทัพ สังขตะอำพน
น้ำหนัก 25-28 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ รตช กะวะระพฤษ รองชนะเลิศ ได้แก่ ณัฐพัฒน์ อัจฉริยะตระกูล
อันดับที่ 3 ได้แก่ ตรัยคุณ โมลา และปุญญพัฒน์ บุญธรรม
น้ำหนัก 28-31 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ ธวัชชัย ทัดทอง รองชนะเลิศ ได้แก่ ปุณณ์ เรืองเดช
อันดับที่ 3 ได้แก่ อดิเทพ จุลินทร และสุวิกรม ฤทธิ์ประดิษฐ์โชค
น้ำหนัก 31-34 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ เทวา ทิมประเสริฐ รองชนะเลิศ ได้แก่ กีรติ ช้อยสุชาติ อันดับที่ 3 บรรณรฏ แซ่เล้า และอนันกลึงกลิ่น