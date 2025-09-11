ร.ร.สายปัญญารังสิต ถ้วยคะแนนรวม 16 ปีชาย ปิดฉากเทควันโด กีฬาระหว่างโรงเรียน 2568
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขารังสิต จ.ปทุมธานี ส.ต.ท.หญิงชุติกาญจน์ ผาลใจ ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬาส่วนภูมิภาค กรมพลศึกษา เป็นประธานมอบเหรียญรางวัล กีฬาเทควันโด กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2568 ของกรมพลศึกษา วันสุดท้าย
ส่วนผลการแข่งขันมีดังนี้
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง น้ำหนักไม่เกิน 25 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ นวพร ศรีอินทร์ รองชนะเลิศ นวพร ศรีอินทร์ อันดับที่ 3 ได้แก่ ชัชชนก พุมเรือง และกชกร เสมอตน
น้ำหนัก 25-28 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ ปภัสชนัญญ์ พิริยะเชิดชูชัย รองชนะเลิศ สิร์ยาธร สิทธิสมบูรณ์อันดับที่ 3 ได้แก่ ปัณฑารีย์ พลไธสง และณัฏฐกานต์ คุ้มเขต
น้ำหนัก 28-31 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ วนิดา หมุดทอง รองชนะเลิศ อังคณา เถื่อนทับ อันดับที่ 3 ได้แก่ ชุติกาญจน์ ทิพย์วงษ์ทอง และณิชาภรณ์ เสามั่น
น้ำหนัก 31-34 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ ทัตธนันท์ ชัญญ์วรัญญ์ รองชนะเลิศ พรปวีณ์ ภาษี อันดับที่ 3 ได้แก่ เกวรินทร์ รินถา และญานิศา ไตรรักษ์ฐาปนกุล
น้ำหนัก 34-38 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ นภัสนันทร์ จันทร์คำ รองชนะเลิศ สุวพิชชา ทองมูล อันดับที่ 3 ได้แก่ จิดาภา โสพัต และณัฐนันท์ จตุรงค์อิทธิ
น้ำหนัก 38-42 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ ซาแมนต้าร์ บรุคมาน-เทอร์บอน รองชนะเลิศ จิณณ์ณณัช วงศ์พิทักษ์ อันดับที่ 3 ได้แก่ สุชัญญา ภัยสยม และปัณฑ์ณัฐ พัทธ์ธนัทนันท์
น้ำหนัก 42-46 กก. ชนะเลิศ ได้แก่ ธิรดา ทองวารีรองชนะเลิศ มนสิชา อัศวเดชานุกร อันดับที่ 3 ได้แก่ ปุญญารัศมิ์ รัฐสิทธิกุล และณิณณิฌา ผิวดี
น้ำหนัก 50 กก. ขึ้นไป ชนะเลิศ ได้แก่ เอวา เรืองงาม รองชนะเลิศ เอมปวีร์ ศิวอนันต์วุฒิ อันดับที่ 3 ได้แก่ ชลนิภา ชูวารี และมีนา ภู่มะณี
ถ้วยคะแนนรวม รุ่นอายุ 12 ปี ชาย ได้แก่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี รุ่นอายุ 12 ปี หญิง ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติตากสินระยอง
รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ได้แก่ โรงเรียนโพธิสารวิทยากร รุ่นอายุ 14 ปี หญิง ได้แก่ โรงเรียนโพธิสารวิทยากร และรุ่นอายุ 16 ปี ชายได้แก่ โรงเรียนสายปัญญารังสิต