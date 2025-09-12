ชาญณรงค์-ธนาเสฏฐ์ ติวทักษะแข้งเยาวชน ช้าง โมบาย ฟุตบอล คลินิก 2025
“น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” ชวนชลบุรี เอฟซี- “หนึ่ง” ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว และ “เต้” ธนาเสฏฐ์ สุจริต ลงสนามสอนฟุตบอล “Chang Mobile Football Clinic 2025” ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดโป่งตามุข จ.ชลบุรี
น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ร่วมสานฝันเยาวชนไทยสู่เส้นทางนักเตะอาชีพ เปิดฟรีคลินิกฟุตบอล “Chang Mobile Football Clinic 2025” คลินิกฟุตบอลเคลื่อนที่แห่งแรกของไทย นำนักเตะจากสโมสรชลบุรี เอฟซี นำโดย “หนึ่ง” ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว กัปตันทีมฉลามชล และ “เต้“ ธนาเสฏฐ์ สุจริต รวมทั้งทีมโค้ชระดับไลเซนส์ที่มีมาตรฐานรับรองโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) ลงสนามถ่ายทอดทักษะฟุตบอลให้กับน้องๆอย่างใกล้ชิด ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดโป่งตามุข อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ปรัตรวีร์ วิจบ นายอำเภอพานทอง, ชัญญ์ญาณ์ โพธิอนันต์กิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งตามุข, สุรพงษ์ญัตติณรงค์ กำนันตำบลหนองหงส์, ภณธกร เทียนเงิน ผู้แทนจากน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด ซึ่งในครั้งนี้มีน้องๆ เยาวชนอายุระหว่าง 6-16 ปีให้ความสนใจเข้าร่วมการฝึกฟุตบอลรวมทั้งสิ้น 220 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น