มารินี เก็บแต้มโฮมเรซ! สมเกียรติ บิดขยับอันดับเข้าป้ายที่ 19 โมโตจีพี สปรินต์ มิซาโน
ลูก้า มารินี หมายเลข 10 จากฮอนด้า เอชอาร์ซี สร้างผลสุดประทับใจในโฮมเรซ บิดคว้าอันดับ 7 สปรินต์เรซ ในศึกโมโตจีพี 2025 สนาม 16 ซาน มาริโน กรังด์ปรีซ์ ขณะ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 เข้าป้ายอันดับ 19 จากเรซสุดมันที่ มิซาโน เวิลด์ เซอร์กิต มาร์โก ซิมอนเชลลี ประเทศอิตาลี เมื่อคืนวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา
เกมเรซนี้ดวลกันทั้งสิ้น 13 รอบสนาม และน่าเสียดายที่ โจอัน เมียร์ หมายเลข 36 นักบิดจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ต้องถอนตัวจาก สปรินต์เรซ หลังได้รับบาดเจ็บที่คอจากการล้มในวันศุกร์ ขณะที่เกมเป็นไปอย่างดุเดือด โดย มารินี สร้างผลงานยอดเยี่ยมออกตัวจากกริดที่ 6 บิดเข้าป้ายในอันดับ 7 คว้าแต้มจากโฮมเรซได้สำเร็จ
ส่วน โยฮันน์ ซาร์โก หมายเลข 5 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ ออกตัวจากกริด 19 ไต่ขึ้นมาจบเรซอันดับ 11 ขณะ “ก้อง- สมเกียรติ” นักบิดไทยจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ปรับตัวได้ดีกับครั้งแรกบนรถแข่งโมโตจีพี ที่ มิซาโน ออกตัวจากกริด 23 เข้าเส้นชัยอันดับ 19
นักบิดขวัญใจชาวไทย กล่าวว่า “สปรินต์เรซวันนี้ถือว่าไม่เลวเลยครับ เราปรับปรุงรถแข่งขึ้นมาจากรอบควอลิฟาย ระหว่างการแข่งขันเราพยายามอย่างมากเพื่อหาเซ็ตติ้งที่แตกต่างออกไป และผมก็รู้สึกอุ่นใจมากขึ้นกับรถแข่ง เรายังต้องทำงานกับรายละเอียดบางอย่างสำหรับการแข่งขันในวันอาทิตย์ แต่ผมจะทำสุดความสามารถเพื่อลดช่องว่างจากนักบิดคนอื่น”
สำหรับ ศึกซาน มาริโน กรังด์ปรีซ์ จะดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายนนี้ 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV