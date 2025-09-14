พิคเคิลบอล แข่งส่งท้ายปิดฉากกีฬาชิงแชมป์ กทม. – กกท.เผยกำลังเคาะเป็นชนิดกีฬา
พิคเคิลบอล แข่งชนิดกีฬาสุดท้าย ปิดฉากกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เผยพิคเคิลบอลอยู่ระหว่างพิจารณาประกาศเป็นชนิดกีฬา
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568 รายการ Pre SGA Games Festival 2025 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2568 ชิงชัยทั้งหมด 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย อีสปอร์ต, เทเบิลเทนนิส, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, เปตอง, เซปักตะกร้อ, พิคเคิลบอล, แบดมินตัน, ฟุตซอล, ฟุตบอล, เทนนิส, วู้ดบอล, มวยไทยสมัครเล่น และมวยสากลสมัครเล่น
โดยการแข่งขันเมื่อวันที่ 14 กันยายน เดินทางมาถึงชนิดกีฬาสุดท้ายคือ พิคเคิลบอล ที่สมาคมไทยพิคเคิลบอล เป็นเจ้าภาพร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครแข่งขันที่อาคารสนามพิคเคิลบอล ศูนย์กีฬาเบญจกิติ เขตคลองเตย
สำหรับการแข่งขันพิคเคิลบอลครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมชิงชัยมากกว่า 300 คน แบ่งการแข่งขันตั้งแต่รุ่นเยาวชนไปถึงผู้สูงอายุ ส่วนไฮไลต์การแข่งขันอยู่ที่ประเภทคู่ผสม 19 ปีขึ้นไป (ระดับทักษะขั้นสูงพลัส) เบญวดี หวังตระกูลดี กับ ปรเมศวร์ ตั้งจุ้ย คว้าแชมป์ได้สำเร็จ
ส่วนประเภทหญิงคู่ 19 ปีขึ้นไป (ระดับทักษะขั้นสูงพลัส) ดาเรศ ศรีรุ่งเรือง กับ เปมิกา คุณาวิริยะศิริ คว้าแชมป์ ด้านประเภทชายคู่ 19 ปีขึ้นไป (ระดับทักษะขั้นสูงบวก) สหรัถ เสนานันท์สกุล กับ พรรณวิชญ์ บุษรากุล คว้าแชมป์ไปครอง
หลังจบการแข่งขันได้รับเกียรติจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และนายถิรชัย วุฒิธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ พร้อมกับกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568 อย่างเป็นทางการ
ดร.ก้องศักด ยอดมณี เปิดเผยว่า กีฬาพิคเคิลบอลกำลังเป็นกีฬาที่นิยมของคนไทยในตอนนี้ และการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) อยู่ในระหว่างการพิจารณาประกาศเป็นชนิดกีฬาในเร็วๆ นี้
ด้าน นาย ถิรชัย วุฒิธรรม กล่าวถึงภาพรวมของการแข่งขันครั้งนี้ว่า ถือว่าประสบความสำเร็จ เราได้รับการตอบรับที่ดี และการจัดการแข่งขันก็ราบรื่นไปด้วยดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างค่านิยมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาให้เป็นวิถีชีวิต เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อแสดงความสามารถด้านทักษะของตนเพื่อพัฒนาไปสู่ชั้นสูงต่อไป และที่สำคัญเพื่อปลุกกระแสความสนใจก่อนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2568