ผลงานเยี่ยม! สมเกียรติ สตาร์ตที่ 23 บิดเข้าป้ายอันดับ 15 คว้าแต้มศึกโมโตจีพี มิซาโน
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 ยอดนักบิดไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยการบิดคว้าแต้มที่ 2 ในศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี 2025 สนาม 16 รายการ ซานมาริโน กรังด์ปรีซ์ หลังออกตัวจากกริด 23 ขยับเข้าป้ายอันดับ 15 ที่มิซาโน เวิลด์ เซอร์กิต มาร์โก ซิมอนเชลลี ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 14 กันยายน
เกมเรซนี้ถือเป็นงานสุดท้าทายของ “ก้อง“ สมเกียรติ จันทรา นักบิดโมโตจีพีชาวไทยจากอิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ เพราะเป็นครั้งแรกที่ลงบิดรถแข่งโมโตจีพี ที่มิซาโน และต้องออกตัวจากกริดสุดท้าย
อย่างไรก็ตาม ก้อง-สมเกียรติ ที่เลือกใช้ยางหลังซอฟท์ ประคองเกมในช่วงต้นเรซ เพื่อรักษายาง และทำความเร็วได้ดีในช่วงครึ่งหลังของเรซ ขยับขึ้นมาเข้าเส้นชัยอันดับ 15 คว้าเพิ่ม 1 แต้มจากการแข่งขันเรซนี้ได้สำเร็จ
ทั้งนี้ ศึกโมโตจีพี 2025 สนามถัดไปจะโยกมาแข่งขันในทวีปเอเชียเป็นสนามแรก โดยจะมีขึ้นที่โมบิลิตี้ รีสอร์ท โมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น ในรายการ เจแปนีส กรังด์ปรีซ์ ในระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้