ช้าง เปิดคลินิกฟุตบอล ดึงแข้งการท่าเรือ ธนบูรณ์-ณัฐกิตติ์ ติวเข้มทักษะน้องๆ
“น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” ร่วมสานฝันเยาวชนไทยสู่เส้นทางนักเตะอาชีพ เปิดฟรีคลินิกฟุตบอล “Chang Mobile Football Clinic 2025” คลินิกฟุตบอลเคลื่อนที่แห่งแรกของไทย พร้อมจับมือ “โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร” โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำนักเตะดีกรีทีมชาติไทย “ตั้ม” ธนบูรณ์ เกษารัตน์ และ “ฟาน” ณัฐกิตติ์ โพธิ์ศรี สต๊าฟโค้ชจากสโมสรการท่าเรือ เอฟซี และทีมโค้ชระดับไลเซนส์จากสโมสรอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด ลงสนามถ่ายทอดทักษะฟุตบอลให้กับน้องๆ อย่างใกล้ชิด ที่สนามฟุตบอลศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กรุงเทพฯ
ภายในงานได้รับเกียรติจาก สุรพล เศวตเศรนี ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), กษิระ ศรีเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร, คณิต พลชาลี หัวหน้าศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด ซึ่งในครั้งนี้มีน้องๆเยาวชนอายุระหว่าง 6-16 ปีให้ความสนใจเข้าร่วมการฝึกฟุตบอลรวมทั้งสิ้นกว่า 250 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สุรพล เศวตเศรนี ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง จัดโครงการ Chang Mobile Football Clinic คลินิกสอนทักษะฟุตบอลที่เดินทางไปสอนฟุตบอลให้น้องๆเยาวชนทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 14 โดยการฝึกในวันนี้ได้นำกิจกรรมฟุตบอลมาสนับสนุนโครงการตามพระราชประสงค์ คือ โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ โดยนำนักฟุตบอลอาชีพดีกรีทีมชาติไทย จากสโมสรการท่าเรือ เอฟซี มาถ่ายทอดความรู้ให้น้องๆ และสร้างแรงบันดาลใจในกีฬาฟุตบอล
“นอกจากการฝึกฟุตบอลจะช่วยในเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้ว เรายังให้ความสำคัญในเรื่องของความมีน้ำใจนักกีฬา หรือ Sportsmanship ตามแนวคิด ‘สร้างคนด้วยกีฬา สร้างคุณค่าด้วย Sportsmanship’ เพราะนอกจากการเป็นนักกีฬาที่ดี ที่เก่งแล้วนั้น จะต้องมีน้ำใจนักกีฬา ถึงจะเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง”
ด้าน “ตั้ม” ธนบูรณ์ เกษารัตน์ นักฟุตบอลทีมชาติไทย สโมสรการท่าเรือ เอฟซี กล่าวว่า ในวันนี้ได้มาเป็นโค้ชสอนฟุตบอลให้น้องๆ ในเรื่องทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน และเบสิคต่างๆ เพราะเป็นรากฐานของการเล่นฟุตบอลที่จะช่วยให้น้องๆพัฒนาต่อไปได้ และที่สำคัญน้องๆจะได้เรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนา เพื่อที่จะเติบโตเป็นนักฟุตบอลในอนาคต ซึ่งกีฬาฟุตบอล เป็นกีฬาที่มีการปะทะ “น้ำใจนักกีฬา” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมีต่อคู่แข่งซึ่งเป็นเพื่อนร่วมอาชีพอยู่เสมอ