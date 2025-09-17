ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์! กกท. เปิดรับอาสาสมัคร ช่วยงานซีเกมส์ 2025
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดรับอาสาสมัคร ทั้งนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์กีฬาไทย กับการทำหน้าที่ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 ในช่วงเดือนธันวาคม 2568 ทั้งที่กรุงเทพฯ, ชลบุรี และสงขลา
ในโอกาสที่ประเทศไทย กำลังสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้ง กับการเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาใหญ่ระดับอาเซียน ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 โดยมี 11 ชาติเข้าร่วม และกระจายจัดการแข่งขัน 50 ชนิดกีฬา 574 เหรียญทอง ไปที่กรุงเทพฯ ชลบุรี และสงขลา
ล่าสุดการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดโอกาสให้ ทั้งนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการแข่งขันครั้งนี้ โดยสมัครเป็นอาสาสมัคร เข้ามาทำหน้าที่ช่วยงานในด้านต่างๆ ใน 3 จังหวัดที่จัดการแข่งขัน ตั้งแต่ก่อนเริ่มการแข่งขันวันที่ 6 ธันวาคม 2568 ไปจนถึงหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันวันที่ 22 ธันวาคม 2568
สำหรับคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ได้ดี มีจิตอาสาและหัวใจบริการ โดยเปิดรับสมัครผ่านทาง https://form.jotform.com/252360964458465 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568