ไมคอน มีชื่อทีมบาเยิร์น U19 จ่อลงสนามนัดแรกดวลเชลซี ศึกยูฟ่า ยูธลีก
ไมคอน คาร์โดโซ่ นักเตะชาวบราซิเลียนหัวใจไทย วัย 16 ปี ซึ่งปัจจุบันเซ็นสัญญาค้าแข้งกับสโมสรบาเยิร์น มิวนิก ในบุนเดสลีก้า เยอรมัน กำลังที่จะได้รับโอกาสลงสนามนัดแรกอย่างเป็นทางการให้กับต้นสังกัดเสือใต้รุ่นเยาวชน U19
โดยล่าสุด ไมคอน คาร์โดโซ่ มีชื่อในทีมเยาวชนบาเยิร์น มิวนิก U19 ที่จะลงสนามพบกับ เชลซี U19 ในการแข่งขันฟุตบอลรายการ ยูฟ่า ยูธลีก 2025/26 นัดแรก ในค่ำคืนนี้ (17 กันยายน) เวลา 21.00 น.
สำหรับ ไมคอน คาร์โดโซ่ เป็นลูกชายของ ดั๊กลาส คาร์โดโซ่ อดีตนักเตะชาวบราซิเลี่ยนที่ผ่ายการค้าแข้งในศึกฟุตบอลไทยลีก โดยไมคอนใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่ 2 ขวบ
ทั้งนี้ ไมคอน เคยบอกว่าต้องการที่จะเล่นให้กับทีมชาติไทย แต่ติดปัญหาตรงที่ไม่มีสัญชาติไทย อย่างไรก็ตาม ล่าสุดทางทีมเยาวชนของโปรตุเกส และบราซิล ได้ติดต่อเพื่ออยากให้ไปเล่นให้กับทีมชาติแล้ว