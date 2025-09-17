โรบินสัน มุ่งหน้าสู่ Sport and Family Destination ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ใจสุขภาพ
ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าตอกย้ำบทบาท “Center of Life” หรือศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกคนในพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ ด้วยกลยุทธ์ “Lifestyle and Experiential Community” สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ศูนย์การค้าเป็นมากกว่าพื้นที่ช้อปปิ้ง สู่การเป็น “Sport and Family Destination” ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของครอบครัวยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ และให้ความสำคัญกับ Well-Being หรือคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ ทั้งกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพที่ดี การกินดี อยู่ดี และการแบ่งปันเวลาแห่งความสุขร่วมกันในครอบครัว ในคอนเซ็ปต์ “Playground of Energy ปล่อยพลังความสนุกให้เต็มแม็กซ์” เชิญชวนครอบครัวสายรักสุขภาพ มาสนุกได้ตลอดวัน ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ด้วยพื้นที่แอ็คทีฟสร้างสรรค์ประสบการณ์ ต้อนรับกลุ่มเป้าหมายหลักคือครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความหลากหลายในการใช้ชีวิต ให้ทุกคนได้ใช้เวลาและทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน พร้อมผนึกพลังพันธมิตรทุกภาคส่วน ทั้งแบรนด์ชั้นนำในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร้านค้าผู้เช่า ไปจนถึงหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ ที่เข้ามาใช้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเอาใจสายสปอร์ตและคนรักสุขภาพ
นายณัฐวัฒน์ รัชพงศ์กุลยศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า โรบินสันไลฟ์สไตล์มุ่งมั่นเดินหน้าภายใต้กลยุทธ์ Lifestyle and Experiential Community เพื่อสร้าง Complete Lifestyle Destination ครอบคลุมทุกมิติของการใช้ชีวิต ทั้ง Dining, Family, Sport, Pet และ Tourist Destination เพื่อให้ศูนย์การค้าเป็นพื้นที่ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยเราพบว่า ปัจจุบันเทรนด์ของครอบครัวคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดด้าน Well-Being ที่กำลังกลายเป็นเป้าหมายสำคัญในการใช้ชีวิต โรบินสันไลฟ์สไตล์จึงตั้งใจพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็น Sport and Family Destination ที่ผสานทั้งพื้นที่แอ็คทีฟสร้างสรรค์ สินค้า บริการ การกินดี อยู่ดี และอีเวนต์กิจกรรมเพื่อสุขภาพสำหรับทุกคนในครอบครัวไว้อย่างครบวงจรในที่เดียว โดยร่วมมือกับพันธมิตรทั้งแบรนด์ ร้านค้า และหน่วยงานในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพให้กับทุกครอบครัว
โรบินสันไลฟ์สไตล์เติมเต็มวิถีชีวิตของครอบครัวที่รักสุขภาพ ด้วยหลากหลายกิจกรรมที่เน้นความสนุกควบคู่กับการดูแลสุขภาพร่างกาย ที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การใช้เวลาที่ศูนย์การค้าฯ ของครอบครัวกลายเป็นช่วงเวลาคุณภาพอย่างแท้จริง ได้แก่
-Common Playground ลานกิจกรรมกลางแจ้ง โรบินสันไลฟ์สไตล์ได้พัฒนาพื้นที่ศูนย์การค้าให้เป็นมากกว่าพื้นที่ช้อปปิ้ง ด้วยการออกแบบที่ให้มีต้นไม้เขียวขจีสร้างความร่มรื่น และลานน้ำพุเพิ่มบรรยากาศให้สดชื่น เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย ทำกิจกรรมสันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ รองรับไลฟ์สไตล์ของทุกเจเนอเรชั่น และสร้างโมเมนต์ความสุขของครอบครัวร่วมกัน
-Sunday Playland สวนสนุกเด็กในร่มแบบพรีเมียมทันสมัย สวรรค์สำหรับเด็ก ได้โลดแล่นไปกับจินตนาการและเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดในคอนเซ็ปต์ Play & Learn ที่ครบจบในที่เดียว นอกจากนี้ ยังมีสวนสนุกอินเตอร์แอ็คทีฟ เปรียบเสมือนโลกแห่งการเรียนรู้ ที่นำการเล่นและการเรียนรู้มาบรรจบกัน เสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อและสร้างจินตนาการรังสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ผ่านมุมมองภาพ 3D ให้น้องๆ หนูๆ และยังมีสวนสนุกจากแบรนด์ดังมากมาย อาทิ OTO Play Park, Let’s play, Fantasia และ Joyliday เป็นต้น
-คลับฟิตเนสชั้นนำ เช่น Jetts Fitness, Fitbox Fitness, The Fitness Society, Fitness Lifestyle, Dragonfly Fitness Plus และ Asia Society Fitnessที่เปิดให้บริการเพื่อให้ลูกค้าได้ออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบภายในศูนย์การค้า
-อีเวนต์และกิจกรรมสำหรับครอบครัวและกีฬารูปแบบต่างๆ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในแต่ละพื้นที่หมุนเวียนตลอดทั้งปีในทุกๆ สาขาทั่วประเทศ เช่น การแข่งขันชกมวย The Legend Fight, การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน Street Football 3 on 3, การแข่งประกวดเต้น Cover Dance Battle 2025, การแข่งขัน Balance Bike จักรยานขาไถสำหรับเด็ก, กิจกรรมปั่นจักรยานรับลมชมเมืองกำแพง, การแข่งขัน Jump Around Extreme, กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและการมีสุขภาพดี Jet Fitness On Tour, และการแข่งขันเทควันโด แชมเปี้ยนชิพ เป็นต้น
ไม่เพียงเท่านี้ เพื่อตอบสนองกระแส Beauty & Well-Being โรบินสันไลฟ์สไตล์ ยังคัดสรร Merchandise Mix ที่หลากหลาย เอาใจสายสุขภาพและความงามมารวมไว้ที่ศูนย์การค้า อาทิ Tops Care ร้านขายยารูปแบบใหม่ที่เป็นศูนย์รวมสินค้าเพื่อสุขภาพ, BEAUTRIUM, Watsons, Boots, Oriental Princess, Cute Press, The Face Shop, Konvy, Health Up, CHAT Make Up, The Klinique, Nitipon Clinic, Pornkasem Clinic, Infinity Medical Clinic, Apex Medical Center, The Icon Medial Clinic, Uranus Clinic และ Heritage Wellness Clinic เป็นต้น
นอกจากนี้แล้วภายในศูนย์การค้าเอง ยังมีคลินิกทันตกรรม ร้านทำเล็บ และร้านนวด อาทิ Sky Dental Clinic, Smile Mate, Pasook Dental, Hair @ Nail และ Warathip Wellness REJU เป็นต้น
โรบินสันไลฟ์สไตล์เอาใจครอบครัวสายสปอร์ตด้วยไฮไลต์สินค้าและอุปกรณ์กีฬา ที่รวมไว้ครบทุกแบรนด์ดัง สำหรับทุกคนในครอบครัวได้เลือกช้อปสินค้ากีฬาอย่างครบครัน ทั้งแฟชั่น แอคเซสซอรี ไปจนถึงอุปกรณ์ออกกำลังกาย เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ของครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพในทุกมิติ ได้แก่
-Supersports ศูนย์รวมสินค้ากีฬาแบรนด์ระดับโลกอย่าง Nike, Adidas, Fila, Reebok, K-Swiss และ Skechers เป็นต้น
-Robinson Department Store ให้ทุกคนเพลิดเพลินไปกับแฟชั่นการออกกำลังกาย ด้วยแบรนด์เสื้อผ้าแอ็คทีฟแวร์ชั้นนำ อาทิ Converse, Crocs, Baoji, IQ Sports, Vans, Ving, Lacoste, FBT, Rip Curl, Quicksilver, Roxy และ Puma เป็นต้น
-Power Buy ที่จัดจำหน่ายสินค้าอิเล็กโทรนิกส์ สำหรับสายสปอร์ตเลิฟเวอร์ หรือสายแอ็คทีฟอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นหูฟัง นาฬิกา สายรัดข้อมือ และพัดลมพกพา จากแบรนด์ชั้นนำต่างๆ เช่น Apple, Samsung, Sony, Garmin, Bose และ Jisulife เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าผู้เช่าแบรนด์ดัง เอาใจคนรักสุขภาพ จำหน่ายสินค้าให้เลือกสรรอีกมากมาย อาทิ Warrix, Playground, With.it, Nature, High School และ Yuedpao เป็นต้น
นอกจากพื้นที่กิจกรรมเพื่อสุขภาพสำหรับทุกคนในครอบครัว เสื้อผ้าและอุปกรณ์การออกกำลังกายแบบครบครันทุกความต้องการแล้ว โรบินสันไลฟ์สไตล์ได้คัดสรรร้านอาหารคุณภาพหลากหลายสไตล์ ตอบโจทย์ทุกครอบครัวที่ใส่ใจสุขภาพ ต้องการเติมพลังความอร่อยอย่างมีคุณภาพในทุกวัน โดยคัดสรรร้านอาหารยอดนิยมไว้ครบครัน ได้แก่
-อร่อยไปกับร้านสุกี้ชาบูคุณภาพเยี่ยม สดใหม่ อาทิ MK Restaurants, สุกี้ตี๋น้อย, Shabushi, Bonus Suki และ Mandarin Suki & Dim Sum เป็นต้น
-อิ่มเพลินที่ร้านอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับ ด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น Ootoya, Sushiro, Shinkanzen Sushi, Yayoi, Hachiban Ramen, Fuji, Zen และ Tsubohachi เป็นต้น
-ดูแลร่างกายไปกับร้านเมนูเน้นพลังงานโปรตีนสุดเฮลตี้ พร้อมด้วยผักและผลไม้สดหลากหลายชนิด อย่าง โอ้กะจู๋, Salad Factory, On The Table, Sizzler, Chester’s, Santa Fe Happy Steak, ลาวญวน, ครัวเมืองเว้, ลาวญวน และ ยัมมี่ แหนมเนือง by แดง แหนมเนือง เป็นต้น
-เสริมสร้างร่างกายด้วยอาหารไทยเพื่อสุขภาพ อาทิ แหลมเจริญ ซีฟู้ด, S&P และ Tummour เป็นต้น
-เติมความสดชื่นแบบรักสุขภาพไปกับเครื่องดื่มสายบูสต์เอเนอจี้ เช่น Boost Juice Bars, Café Amazon, Colla Tea และ Yoguruto เป็นต้น
ไม่เพียงเท่านี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังมี Tops ซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมี่ยมที่ครบครันหลากหลายด้วยผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล วิตามินและอาหารเสริมคุณภาพทั้งไทยและนำเข้า
“การยกระดับโรบินสันไลฟ์สไตล์ให้เป็น ‘Sport and Family Destination’ ไม่เพียงสอดรับกับเทรนด์สุขภาพที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ยังเป็นแนวทางที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ด้วยการออกแบบพื้นที่และกิจกรรมให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ผสานความแข็งแกร่งของแบรนด์พันธมิตร ร้านค้า และชุมชนโดยรอบ ทำให้ศูนย์การค้าฯ ในแต่ละสาขากลายเป็น Complete Lifestyle Destination ที่มีบทบาทสำคัญสำหรับทุกคนในครอบครัว พร้อมช่วยขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคที่เราไปดำเนินการ” นายณัฐวัฒน์ กล่าวสรุป