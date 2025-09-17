ดาวรุ่งฮอนด้า โชว์ศักยภาพคว้าโพเดียม ศึก Talent Cup สนาทที่ 4 ที่เซปังฯ
“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” บุกสนามระดับโลก! เด็กไทยโชว์ศักยภาพคว้าโพเดียม พลิกเกมโค้งสุดท้าย ศึก Idemitsu Honda Thailand Talent Cup สนามที่ 4 ประเทศมาเลเซีย
โครงการ Idemitsu Honda Thailand Talent Cup 2025 ยกทัพนักบิด พร้อมรถแข่ง Honda NSF250R สนาม 4 ที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย เมื่อระหว่างวันที่ 12-14 กันยายนที่ผ่านมา ถือเป็นครั้งแรกที่จัดแข่งนอกประเทศ เพื่อยกระดับและเพิ่มประสบการณ์บนสังเวียนระดับโลก
การแข่งขันเรซแรก ประลองความเร็วท่ามกลางสายฝน 11 รอบ “เขียน” เสือเขียน มีเดช หมายเลข 18 ดาวรุ่งไทยเจ้าของโพล โชว์ฟอร์มเด่นขี่ฝ่าสายฝน ก่อนเข้าสู่ 5 รอบสุดท้าย กลุ่มนำประชันความเร็วแบบต่อเนื่องทุกโค้ง จบด้วย อาบิมานยู บินตัง หมายเลข 26 จากอินโดนีเซีย คว้าแชมป์ไปครอง ตามมาด้วย เสือเขียน ในอันดับ 2 และ “ตะวัน” ภีมะ พจนอารีย์ หมายเลข 21 ทะยานขึ้นโพเดียมอันดับ 3 ปลดล็อกโพเดียมแรกได้สำเร็จ
ในเรซสองยังคงเข้มข้นตั้งแต่โค้งแรก มีอุบัติเหตุหมู่ทำให้กลุ่มนำเหลือเพียง 5 คัน โดยช่วงท้ายเกม เมื่อ “เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตร์วิรุฬฉัตร หมายเลข 12 ดาวรุ่งไทย ตัดสินใจบุกเข้าไลน์นอก ขณะที่คู่แข่ง เหวียน ฮู ตรี หมายเลข 23 จากเวียดนามเลือกเข้าไลน์ใน ก่อนที่นักบิดเวียดนามจะนำเล็กน้อยช่วงออกโค้ง
เข้าสู่ในทางตรงสุดท้ายก่อนถึงเส้นชัย เฟอร์-ปัญจรุชญ์ มองเห็นโอกาสได้เร่งเครื่อง Honda NSF250R ทะยานเส้นชัยได้สำเร็จ เฉือนชนะไปด้วยเวลา 0.096 วินาทีคว้าโพเดียมอันดับ 1 ไปครอง ตามด้วย เหวียน ฮู ตรี และนาคิบ ริฟคี หมายเลข 9 จากมาเลเซีย ในอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ
การเดินทางครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของโครงการ Idemitsu Honda Thailand Talent Cup ที่ไม่เพียงได้ชัยชนะและโพเดียมจากต่างแดน แต่ยังเป็นประสบการณ์ล้ำค่าของนักบิดดาวรุ่งไทย โดยสนามต่อไป สนามที่ 5 ที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2568