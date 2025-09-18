กรมพลศึกษา จัดประชุมสมัชชาใหญ่สหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชีย 2568
นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา ในฐานะสหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชีย เป็นประธานการประชุมสมัชชาใหญ่สหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชีย ประจำปี 2568 โดยมี มร.ชลาลุดดิน บิน อิสมาอิล ประธานเทคนิคของสหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชีย, ดร.ยศพนธ์ สุกุมลนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาการกีฬา กรมพลศึกษา ผู้แทนประเทศสมาชิกของสหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชีย จาก 10 ประเทศ ร่วมการประชุม ที่ห้องประชุมรามบุตรี บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทินิดี เทรนดี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน
การประชุมสมัชชาใหญ่สหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชีย ประจำปี 2568 มีประเทศสมาชิกสหพันธ์ เข้าร่วมการประชุม จาก 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน, จีน, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, อิหร่าน, มาเลเซีย, กาตาร์, ซาอุดีอาระเบีย, สิงคโปร์ และไทย โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญอยู่ที่การประชุมคณะกรรมการด้านเทคนิคของสหพันธ์, การหาเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 49 และการหาเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 2
หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ที่ประชุมมีมติให้มาเลเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 49 ในปี 2026 และอิหร่าน ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 2 ในปี 2027 และได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกติกาการแข่งขันการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียด้วย
นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม โดย นายจรูญ แก้วมุกดากุล รองอธิบดีกรมพลศึกษา ได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมเดินทางไปที่ จ.อยุธยา เพื่อชมโบราณสถาน ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอยุธยาที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำน้อย และรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเป็นเมืองหลวงของอยุธยาในอดีต