ได้แล้ว 8 ทีมสุดท้าย ศึกเซปักตะกร้อ นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025
ศึกลูกหวายนักเรียน “เซปักตะกร้อ นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025” สุดเข้มข้น “รร.กีฬาจังหวัดชลบุรี-รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม-รร.ท่าขอนยางพิทยาคม-รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี” คว้าแชมป์สาย นำทีมฟาดเดือดทะลุรอบ 8 ทีมสุดท้าย พร้อมรันความมันเสิร์ฟกองเชียร์ 24 ก.ย.นี้ ชมฟรีที่ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
การแข่งขันเซปักตะกร้อ นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025 ที่ช่อง 7HD จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น โดยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย รวมสิงห์ลูกหวายนักเรียนชั้นนำ 16 ทีมจากทั่วประเทศมาดวลกันกลางอากาศ แม้จะเป็นการจัดการแข่งขันครั้งแรกแต่กระแสตอบรับและเสียงเชียร์สุดปังร้อนแรงสนั่นโซเชียล จนทำให้ยอดการรับชมจากกองเชียร์ทั่วประเทศของการแข่งขันรอบแรกตลอดทั้ง 4 วัน ในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Ch7HD รวมสูงกว่า 2.2 ล้านวิว เรียกว่าได้ใจแฟนกีฬากันเป็นอย่างมาก และในที่สุดผลการแข่งขัน หลังจากเปิดสนามฟาดแบบไม่ยอมกันตลอดทั้งสัปดาห์ ก็ได้แชมป์และรองแชมป์ของแต่ละสาย ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผลการแข่งขันรอบแรก สาย A ไม่พลิกโผ แชมป์ตกเป็นของ รร.กีฬาจังหวัดชลบุรี เก็บชัยชนะ 3 นัดรวด 6 คะแนน ขณะที่รองแชมป์ รร.กีฬากรุงเทพมหานคร ชนะ 2 แพ้ 1 มี 4 คะแนน ด้านกรุ๊ปโหด สาย B อัศวินลูกหวาย รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม ครองตำแหน่งแชมป์สายคลีน ๆ 6 คะแนน ตามมาด้วยรองแชมป์ รร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ชนะ 2 แพ้ 1 มี 4 คะแนน ส่วนสิงห์ลูกหวาย สาย C ทีมเด็กหาปลา รร.ท่าขอนยางพิทยาคม คว้าชัยไร้พ่าย 6 คะแนน ด้านรองแชมป์อย่าง รร.อัสสัมชัญศรีราชา ชนะ 2 แพ้ 1 มี 4 คะแนน ปิดท้ายที่ สาย D รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ชนะรวดคว้า 6 คะแนน ครองจ่าฝูงหัวตาราง ขณะที่ รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ซิวรองแชมป์สาย ชนะ 2 แพ้ 1 มี 4 คะแนน
หลังจบการแข่งขันรอบแรก ได้แชมป์และรองแชมป์ของแต่ละสายเข้าไปชิงชัยในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ได้มีการจับสลากประกบคู่การแข่งขัน โดยมี คุณเกริกพันธุ์ สุวรรณนพ รองผู้จัดการฝ่าย และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการฝ่ายโปรดักชันรายการและอีเวนต์ เป็นผู้จับสลาก ซึ่งผลการจับสลากประกอบด้วย 4 คู่ P,Q,R,S ดังต่อไปนี้
คู่ที่ 1 (คู่ P) ได้แก่ รร.กีฬาจังหวัดชลบุรี จ.ชลบุรี กับ รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
คู่ที่ 2 (คู่ Q) ได้แก่ รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม กับ รร.กีฬากรุงเทพมหานคร
คู่ที่ 3 (คู่ R) ได้แก่ รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กับ รร.อัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี
คู่ที่ 4 (คู่ S) ได้แก่ รร.ท่าขอนยางพิทยาคม จ.มหาสารคาม กับ รร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา
สำหรับการแข่งขัน รอบ 8 ทีมสุดท้าย แข่งขันแบบน็อกเอาต์ ! แพ้คัดออก ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2568 เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. เพื่อหา 4 ทีมแกร่งทะลุสู่ รอบรองชนะเลิศ โดยทำการแข่งขันในวันศุกร์ที่ 26 กันยายนนี้ เพื่อเฟ้นหาแชมป์ตัวจริงใน
รอบชิงชนะเลิศ และชิงอันดับที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 เข้าชมฟรี! ที่ ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ให้แฟนลูกหวายได้ลุ้นและเชียร์มันจัดเต็ม และสามารถร่วมเชียร์สดทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น BUGABOO.TV